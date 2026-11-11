Svet

UKRAJINA ODBILA PREDLOG SAD? Američki plan za Donbas naišao na zid

Д.К.

11. 11. 2026. u 10:44

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UKRAJINSKE vlasti odbacile su inicijativu SAD o reviziji administrativnih granica Donjecke i Luganske Narodne Republike, čiji je cilj bio obnavljanje mirovnih pregovora sa Rusijom, pišu mediji, pozivajući se na neimenovani izvor blizak pregovaračkom procesu.

УКРАЈИНА ОДБИЛА ПРЕДЛОГ САД? Амерички план за Донбас наишао на зид

fOTO: tANJUG/Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP

Reč je o reviziji granica Luganske i Donjecke Narodne Republike. Kako navodi list, američki napori za okončanje sukoba u velikoj meri su zapali u ćorsokak zbog teritorije Donbasa, čiji deo i dalje kontrolišu Oružane snage Ukrajine.

Predlog Vašingtona podrazumeva priznavanje potpune ruske kontrole nad LNR i DNR u novim granicama, utvrđenim prema trenutnoj liniji fronta.

Pritom Kijev ne bi morao da preda gradove koje i dalje kontroliše na preostalim delovima teritorije ovih regiona.

- Ukrajina je odbacila novi predlog SAD o reviziji granica, kojim se nastoje obnoviti mirovni pregovori sa Rusijom... Ukrajinska delegacija nikada nije razgovarala ni o kakvim teritorijalnim ustupcima... Ukrajina to nikada neće priznati, ni de fakto ni de jure - navodi se u tekstu.

Pregovori predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine počeli su 10. novembra u Abu Dabiju, a nastavljaju se danas u 11 časova po moskovskom vremenu.

Rusku delegaciju predvodi pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.

(Sputnjik)

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