UKRAJINA ODBILA PREDLOG SAD? Američki plan za Donbas naišao na zid

UKRAJINSKE vlasti odbacile su inicijativu SAD o reviziji administrativnih granica Donjecke i Luganske Narodne Republike, čiji je cilj bio obnavljanje mirovnih pregovora sa Rusijom, pišu mediji, pozivajući se na neimenovani izvor blizak pregovaračkom procesu.

fOTO: tANJUG/Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP

Reč je o reviziji granica Luganske i Donjecke Narodne Republike. Kako navodi list, američki napori za okončanje sukoba u velikoj meri su zapali u ćorsokak zbog teritorije Donbasa, čiji deo i dalje kontrolišu Oružane snage Ukrajine.

Predlog Vašingtona podrazumeva priznavanje potpune ruske kontrole nad LNR i DNR u novim granicama, utvrđenim prema trenutnoj liniji fronta.

Pritom Kijev ne bi morao da preda gradove koje i dalje kontroliše na preostalim delovima teritorije ovih regiona.

- Ukrajina je odbacila novi predlog SAD o reviziji granica, kojim se nastoje obnoviti mirovni pregovori sa Rusijom... Ukrajinska delegacija nikada nije razgovarala ni o kakvim teritorijalnim ustupcima... Ukrajina to nikada neće priznati, ni de fakto ni de jure - navodi se u tekstu.

Pregovori predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine počeli su 10. novembra u Abu Dabiju, a nastavljaju se danas u 11 časova po moskovskom vremenu.

Rusku delegaciju predvodi pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja