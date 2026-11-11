UKRAJINA ODBILA PREDLOG SAD? Američki plan za Donbas naišao na zid
UKRAJINSKE vlasti odbacile su inicijativu SAD o reviziji administrativnih granica Donjecke i Luganske Narodne Republike, čiji je cilj bio obnavljanje mirovnih pregovora sa Rusijom, pišu mediji, pozivajući se na neimenovani izvor blizak pregovaračkom procesu.
Reč je o reviziji granica Luganske i Donjecke Narodne Republike. Kako navodi list, američki napori za okončanje sukoba u velikoj meri su zapali u ćorsokak zbog teritorije Donbasa, čiji deo i dalje kontrolišu Oružane snage Ukrajine.
Predlog Vašingtona podrazumeva priznavanje potpune ruske kontrole nad LNR i DNR u novim granicama, utvrđenim prema trenutnoj liniji fronta.
Pritom Kijev ne bi morao da preda gradove koje i dalje kontroliše na preostalim delovima teritorije ovih regiona.
- Ukrajina je odbacila novi predlog SAD o reviziji granica, kojim se nastoje obnoviti mirovni pregovori sa Rusijom... Ukrajinska delegacija nikada nije razgovarala ni o kakvim teritorijalnim ustupcima... Ukrajina to nikada neće priznati, ni de fakto ni de jure - navodi se u tekstu.
Pregovori predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine počeli su 10. novembra u Abu Dabiju, a nastavljaju se danas u 11 časova po moskovskom vremenu.
Rusku delegaciju predvodi pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.
(Sputnjik)
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