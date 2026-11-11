ANTONIJEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Prekinuti pretnje, zastrašivanje i javno targetiranje novinara

POVERENIK za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević naveo je da su pojedini mediji, novinarke i novinari već duže vreme izloženi pritiscima, uvredama, pretnjama i javnom targetiranju i istakao da je pravo na kritiku novinarskog rada i uređivačke politike nesporno, ali da se profesionalni rad mora ocenjivati na osnovu činjenica, argumenata i profesionalnih standarda, a ne kroz etiketiranje, zastrašivanje i ugrožavanje lične bezbednosti.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Poverenik je u saopštenju naveo da zabrinjava što se praksa pririsaka i uvreda novinara nastavlja, pa se mediji i novinari, uključujući zaposlene u Radio-televiziji Srbije, Radio-televiziji Vojvodine, Radio Beogradu, Novoj S, Večernjim novostima, N1 i drugima, označavaju kao politički podobni ili nepodobni, nakon čega postaju mete kampanja diskreditacije, zastrašivanja i ličnih obračuna.

- Jedno je zahtev za odgovornošću, a sasvim drugo hajka, linč i osveta. Za ispitivanje eventualnih zloupotreba postoje nadležni organi, zakoni i propisane procedure - istakao je Antonijević.

Dodao je da je u vremenu pred nama važno otvoriti pitanja profesionalne odgovornosti medija, poštovanja novinarskih standarda, kao i načina na koji se troši novac građana Srbije.

- Ako postoje sumnje u neprofesionalni i nesavesni rad, ili sumnje u nenamensko trošenje budžetskih sredstava, one moraju biti ispitane, a odgovornost utvrđena u zakonski propisanim postupcima - istakao je Antonijević.

Podsetio je da Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje neopravdano pravljenje razlike, nejednako postupanje, uznemiravanje i ponižavajuće postupanje na osnovu stvarnih ili pretpostavljenih ličnih svojstava, uključujući politička ubeđenja.

- Zaštita od diskriminacije i pretnji mora biti jednaka za sve. Pretnje i drugi oblici ugrožavanja bezbednosti, pored toga što predstavljaju nedopustiv pritisak na slobodu medija, mogu imati i elemente krivičnih dela, zbog čega je neophodna blagovremena reakcija nadležnih organa - ukazao je Poverenik.

Dodao je da posebno zabrinjavaju pretnje i seksističke uvrede upućene novinarki i urednici Insajdera Brankici Stanković i pozdravio postupanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je naložilo policiji da identifikuje osobe koje su joj uputile pretnje.

Poverenik je pozvao nosioce javnih funkcija, predstavnike političkih stranaka, urednike, novinare i sve učesnike u javnom životu da se uzdrže od izjava i postupaka koji podstiču netrpeljivost, podele i targetiranje i da svojim delovanjem doprinesu smirivanju društvenih tenzija.

- Slobodni i bezbedni novinari jedan su od temelja demokratskog društva i prava građana na pravovremeno, objektivno i nepristrasno informisanje - istakao je Antonijević.

On je pozvao medije da svojim radom aktivno doprinesu kulturi dijaloga, uvažavanja i ravnopravnosti kao temeljnim vrednostima svakog demokratskog društva.

(Tanjug)

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