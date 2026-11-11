Svet

POLJSKI ŠPIJUNI UHVAĆENI NA DELU! FSB rasturila mrežu agenata koji su osmatrali ruske vojne objekte

P. Đurđević

11. 11. 2026. u 10:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je u Kalinjingradskoj oblasti otkrila mrežu agenata poljskih obaveštajnih službi, koji su prikupljali i prosleđivali podatke o ruskim vojnim objektima i pripadnicima Ministarstva odbrane.

ПОЉСКИ ШПИЈУНИ УХВАЋЕНИ НА ДЕЛУ! ФСБ растурила мрежу агената који су осматрали руске војне објекте

foto: UFSB po Moskve i Moskovskoй oblasti / Zuma Press / Profimedia

Prema saopštenju FSB, uhapšena su dva lica za koja se sumnja da su sarađivala sa poljskom vojnom obaveštajnom službom i Agencijom za unutrašnju bezbednost Poljske, prenosi agencija RIA Novosti.

Protiv osumnjičenih su pokrenuti krivični postupci zbog špijunaže, prema članu 276 Krivičnog zakonika Rusije, a sud im je odredio pritvor. Kako je saopštila FSB, osim podataka o vojnim objektima, prikupljane su i informacije o društveno-ekonomskom stanju, migracionoj situaciji i socijalnoj politici u Kalinjingradskoj oblasti.

Prema navodima ruske bezbednosne službe, sa poljskim obaveštajnim strukturama kontaktiralo je ukupno deset osoba, sedam državljana Poljske i tri državljanina Rusije.

Njima su izrečena zvanična upozorenja. 

FSB je takođe saopštila da je poništila ruske vize za 14 državljana Poljske, dok je za još šest osoba uvedena zabrana ulaska u Rusiju.

Ruska služba objavila je i snimak jednog od privedenih, koji je priznao da je po nalogu poljskog saradnika prikupljao informacije o vojnim objektima ruskog Ministarstva odbrane u gradu Baltijsku, u Kalinjingradskoj oblasti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge