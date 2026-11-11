POLJSKI ŠPIJUNI UHVAĆENI NA DELU! FSB rasturila mrežu agenata koji su osmatrali ruske vojne objekte

RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je u Kalinjingradskoj oblasti otkrila mrežu agenata poljskih obaveštajnih službi, koji su prikupljali i prosleđivali podatke o ruskim vojnim objektima i pripadnicima Ministarstva odbrane.

foto: UFSB po Moskve i Moskovskoй oblasti / Zuma Press / Profimedia

Prema saopštenju FSB, uhapšena su dva lica za koja se sumnja da su sarađivala sa poljskom vojnom obaveštajnom službom i Agencijom za unutrašnju bezbednost Poljske, prenosi agencija RIA Novosti.

Protiv osumnjičenih su pokrenuti krivični postupci zbog špijunaže, prema članu 276 Krivičnog zakonika Rusije, a sud im je odredio pritvor. Kako je saopštila FSB, osim podataka o vojnim objektima, prikupljane su i informacije o društveno-ekonomskom stanju, migracionoj situaciji i socijalnoj politici u Kalinjingradskoj oblasti.

Prema navodima ruske bezbednosne službe, sa poljskim obaveštajnim strukturama kontaktiralo je ukupno deset osoba, sedam državljana Poljske i tri državljanina Rusije.

Njima su izrečena zvanična upozorenja.

FSB je takođe saopštila da je poništila ruske vize za 14 državljana Poljske, dok je za još šest osoba uvedena zabrana ulaska u Rusiju.

Ruska služba objavila je i snimak jednog od privedenih, koji je priznao da je po nalogu poljskog saradnika prikupljao informacije o vojnim objektima ruskog Ministarstva odbrane u gradu Baltijsku, u Kalinjingradskoj oblasti.

(Tanjug)

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