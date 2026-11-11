GORELO U KRIVOM ROGU I ODESI: Rusi dronovima udarili na energetsku mrežu Ukrajine

RUSKE snage su tokom noći napale električne trafostanice koje obezbeđuju rad ukrajinske vojne industrije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/(Ukrainian Emergency Service via AP

- Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare bespilotnim letelicama na objekte energetske infrastrukture koji obezbeđuju rad preduzeća ukrajinske vojne industrije, kao i na pomorske brodove koji prevoze vojnu opremu i robu dvostruke namene, namenjenu potrebama Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

Kako su naglasili, tokom noći, u napadima je pogođena električna trafostanica kapaciteta 330 kV u Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i dve električne trafostanice, naponskog nivoa 110 kV i 330 kV u naseljima Majaki i Usatovo u Odeskoj oblasti.

- U vodama Crnog mora, jugozapadno od Odese – pogođen je teretni brod za prevoz rasutog tereta, koji je prevozio naoružanje i vojnu opremu za Oružane snage Ukrajine - poručili su u odbrambenom resoru.

(RT Balkan)

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