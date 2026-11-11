BARDELA ZAPALIO FRANCUSKU IZJAVOM! „Ovde nema sistemskog rasizma!“ Pa najavio veliku promenu za policiju

LIDER francuskog Nacionalnog okupljanja (RN) Žordan Bardela izjavio je da u Francuskoj ne postoji sistemski rasizam i najavio da će, ukoliko njegova stranka dođe na vlast, policajci i pripadnici žandarmerije imati zakonsku pretpostavku nužne odbrane.

foto: Blanquart C/ANDBZ/ABACAPRESS.COM; Blanquart Ch/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bardela je odbacio tvrdnje o postojanju rasističkog raspoloženja u francuskom društvu i podržao nedavne izjave Marin Le Pen da je Francuska jedna od najmanje rasističkih zemalja na svetu.

- Ne, u Francuskoj nema diskriminacije. To nije tačno. Francuska je čak najmanje rasistička zemlja na svetu. U Francuskoj ne postoji sistemski rasizam - rekao je Bardela sinoć gostujući na televiziji BFM.

On je odbacio i tvrdnje o postojanju šireg rasističkog pokreta u zemlji, navodeći da nije čuo da se bilo koji građanin radovao nedavnom napadu u Trapu u zapadnom predgrađu Pariza.

Govoreći o bezbednosnoj politici, Bardela je najavio da će, u slučaju pobede Marin Le Pen na predsedničkim izborima 2027. godine i njegovog imenovanja za premijera, država pružati podršku policiji i drugim službama zaduženim za javni red i mir.

- Uspostavićemo pretpostavku nužne odbrane za pripadnike snaga bezbednosti, kako bismo im obezbedili pravnu sigurnost u obavljanju dužnosti - rekao je on, dodajući da će istovremeno biti beskompromisan prema svakom nedoličnom ponašanju policijskih službenika.

Bardela je ocenio i da nasilje tokom učeničkih protesta u Francuskoj poprima razmere koje podsećaju na građanski rat i založio se za uvođenje mera lišavanja slobode za maloletnike.

Govoreći o ekonomiji, povećanje minimalne zarade ocenio je kao nedovoljnu meru za rešavanje problema životnog standarda, uporedivši je sa "flasterom na ogromnoj rani".

Najavio je da bi njegova stranka, u slučaju dolaska na vlast, predložila oslobađanje poslodavaca od doprinosa na povećanje neto zarada do 10 odsto.

Bardela je najavio predlog reforme penzionog sistema koji bi uključivao uvođenje dodatne komponente kapitalizovane štednje, kao i osnivanje suverenog fonda kroz koji bi građani mogli da ulažu u francusku privredu.

On se izjasnio protiv snižavanja starosne granice za glasanje na 16 godina, navodeći da je 18 godina odgovarajuća granica za sticanje biračkog prava.

Bardela je, takođe, najavio da bi vlada koju bi predvodio imala oko 15 ministara, uz državne sekretare zadužene za sprovođenje konkretnih programskih obaveza. Naveo je da bi u vladu, pored članova RN, želeo da uključi i druge političare koje je nazvao patriotama.

Ocenio je da je na predsedničkim izborima 2027. moguć svaki ishod i potvrdio da bi Marin Le Pen prihvatila televizijsku debatu sa liderom levice Žan-Likom Melanšonom ukoliko se njih dvoje nađu u drugom krugu.

Bardela je odbacio i optužbe za antisemitske poruke koje mu je pripisao istraživački portal Mediapart, ocenivši da je reč o pokušaju destabilizacije i političkog diskreditovanja.

Lider RN je nedavno objavio svoju treću knjigu pod nazivom "Vladati", u kojoj iznosi stavove o političkoj klasi, svojoj saradnji sa Marin Le Pen i planovima za eventualno preuzimanje vlasti.

(Tanjug)

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