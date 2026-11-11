RUSKI PVO POKAZAO SILU: Uništeno više od 600 ukrajinskih dronova, poznato i u kojim oblastima
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 627 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako su istakli, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Vladimirske, Kaluške, Kirovske, Kurske, Lenjingradske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tverske, Tulske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Tatarstan, Republike Krim, kao i iznad voda Azovskog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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