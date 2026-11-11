Svet

RUSKI PVO POKAZAO SILU: Uništeno više od 600 ukrajinskih dronova, poznato i u kojim oblastima

Д.К.

11. 11. 2026. u 09:34

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 627 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКИ ПВО ПОКАЗАО СИЛУ: Уништено више од 600 украјинских дронова, познато и у којим областима

Foto: printskrin/156th Maksym Kryvonis Anti-Aircraft Missile Regiment

Kako su istakli, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Vladimirske, Kaluške, Kirovske, Kurske, Lenjingradske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tverske, Tulske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Tatarstan, Republike Krim, kao i iznad voda Azovskog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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