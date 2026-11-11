NI MIR NEĆE ZAUSTAVITI KALASOVU: Rusiju čeka novi talas sankcija! (FOTO)

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je sinoć da će Evropa nastaviti da podržava Ukrajinu bez obzira na tok mirovnih pregovora, kao i da će sankcije Rusiji ostati na snazi i biti dodatno pooštrene.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Kalas je na društvenoj mreži X navela da su pred Ukrajinom ključne nedelje i da je tokom sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Parizu razgovarala sa šefom ukrajinske diplomatije Andrijem Sibihom.

- Kako god da se budu odvijali mirovni pregovori, Evropa će biti uz Ukrajinu. Sankcije Moskvi ostaju na snazi i biće pojačane - poručila je Kalas.

These are crucial weeks for Ukraine. It was good to meet Foreign Minister @andrii_sybiha at the G7 in Paris. However peace talks unfold, Europe will have Ukraine’s back. Sanctions on Moscow stay in place and will be strengthened. We should not fall for Russian narratives about their alleged security concerns. NATO is a defensive alliance and has never threatened Russia. Respect for sovereignty, territorial integrity and the right to freely choose alliances are fundamental principles, not bargaining chips. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 10, 2026

Ona je upozorila da ne treba prihvatati ruske tvrdnje o navodnim bezbednosnim zabrinutostima, ističući da je NATO odbrambeni savez koji nikada nije predstavljao pretnju Rusiji.

Kalas je naglasila da poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i prava država da slobodno biraju svoja savezništva predstavljaju temeljne principe međunarodnih odnosa i ne mogu biti predmet političke trgovine.

(Tanjug)

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