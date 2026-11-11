NI MIR NEĆE ZAUSTAVITI KALASOVU: Rusiju čeka novi talas sankcija! (FOTO)
VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je sinoć da će Evropa nastaviti da podržava Ukrajinu bez obzira na tok mirovnih pregovora, kao i da će sankcije Rusiji ostati na snazi i biti dodatno pooštrene.
Kalas je na društvenoj mreži X navela da su pred Ukrajinom ključne nedelje i da je tokom sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Parizu razgovarala sa šefom ukrajinske diplomatije Andrijem Sibihom.
- Kako god da se budu odvijali mirovni pregovori, Evropa će biti uz Ukrajinu. Sankcije Moskvi ostaju na snazi i biće pojačane - poručila je Kalas.
Ona je upozorila da ne treba prihvatati ruske tvrdnje o navodnim bezbednosnim zabrinutostima, ističući da je NATO odbrambeni savez koji nikada nije predstavljao pretnju Rusiji.
Kalas je naglasila da poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i prava država da slobodno biraju svoja savezništva predstavljaju temeljne principe međunarodnih odnosa i ne mogu biti predmet političke trgovine.
(Tanjug)
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