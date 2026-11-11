Svet

NI MIR NEĆE ZAUSTAVITI KALASOVU: Rusiju čeka novi talas sankcija! (FOTO)

P. Đurđević

11. 11. 2026. u 08:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je sinoć da će Evropa nastaviti da podržava Ukrajinu bez obzira na tok mirovnih pregovora, kao i da će sankcije Rusiji ostati na snazi i biti dodatno pooštrene.

НИ МИР НЕЋЕ ЗАУСТАВИТИ КАЛАСОВУ: Русију чека нови талас санкција! (ФОТО)

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Kalas je na društvenoj mreži X navela da su pred Ukrajinom ključne nedelje i da je tokom sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Parizu razgovarala sa šefom ukrajinske diplomatije Andrijem Sibihom.

- Kako god da se budu odvijali mirovni pregovori, Evropa će biti uz Ukrajinu. Sankcije Moskvi ostaju na snazi i biće pojačane - poručila je Kalas.

Ona je upozorila da ne treba prihvatati ruske tvrdnje o navodnim bezbednosnim zabrinutostima, ističući da je NATO odbrambeni savez koji nikada nije predstavljao pretnju Rusiji.

Kalas je naglasila da poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i prava država da slobodno biraju svoja savezništva predstavljaju temeljne principe međunarodnih odnosa i ne mogu biti predmet političke trgovine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PUKLO U EVROPSKOJ UNIJI! Fico optužio Merca za ucenu, Babiš mu poručio: MOJ GLAS VREDI KOLIKO I TVOJ!
Svet

0 0

PUKLO U EVROPSKOJ UNIJI! Fico optužio Merca za ucenu, Babiš mu poručio: MOJ GLAS VREDI KOLIKO I TVOJ!

PREMIJER Slovačke Robert Fico optužio je nemačkog kancelara Fridriha Merca za "ucenu" zbog njegovog zahteva da se usvajanje narednog dugoročnog budžeta Evropske unije uslovi obavezivanjem svih država članica da nastave finansijsku pomoć Ukrajini, dok je češki premijer Andrej Babiš poručio da njegov glas u Evropskom savetu vredi isto koliko i Mercov i da Češka neće prihvatiti nametanje odluka.

11. 11. 2026. u 07:51

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale