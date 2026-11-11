UZBUNA U VAŠINGTONU: Ministar finansija hitno sklonjen u vojnu bazu zbog pretnji Irana?

AMERIČKI ministar finansija Skot Besent premešten je iz svoje rezidencije u Vašingtonu u vojnu bazu zbog pretnji po njegov život koje su, prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, upućene iz Irana.

CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Više medija izvestilo je da je do premeštaja došlo nedavno.

Bezbednosni rizici povećani su nakon što je jedan portal objavio snimak iz vazduha Besentove vile u Džordžtaunu, kupljene za 12,5 miliona dolara nakon njegovog imenovanja u januaru 2025. godine.

Besent predvodi američku kampanju ekonomskog pritiska na Iran, pokrenutu u avgustu, koja obuhvata sankcije finansijskim institucijama i sprovodi se paralelno sa pomorskom blokadom iranskih luka.

Cilj kampanje je da primora Teheran da okonča napade na brodove i ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je uglavnom zatvoren od američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara.

Portparol Ministarstva finansija SAD rekao je da Besenta iranske pretnje neće pokolebati i da će nastaviti da sprovodi kampanje sankcija i održavanje blokade.

Visoki obaveštajni zvaničnik administracije američkog predsednika upozorio je krajem prošlog meseca da su iranske zavere usmerene protiv američkog osoblja i građana SAD ušle u poodmaklu fazu.

Iran je ranije negirao da planira napade na zvaničnike i pojedince na američkom tlu.

(Sputnjik)

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