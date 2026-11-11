UZBUNA U VAŠINGTONU: Ministar finansija hitno sklonjen u vojnu bazu zbog pretnji Irana?
AMERIČKI ministar finansija Skot Besent premešten je iz svoje rezidencije u Vašingtonu u vojnu bazu zbog pretnji po njegov život koje su, prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, upućene iz Irana.
Više medija izvestilo je da je do premeštaja došlo nedavno.
Bezbednosni rizici povećani su nakon što je jedan portal objavio snimak iz vazduha Besentove vile u Džordžtaunu, kupljene za 12,5 miliona dolara nakon njegovog imenovanja u januaru 2025. godine.
Besent predvodi američku kampanju ekonomskog pritiska na Iran, pokrenutu u avgustu, koja obuhvata sankcije finansijskim institucijama i sprovodi se paralelno sa pomorskom blokadom iranskih luka.
Cilj kampanje je da primora Teheran da okonča napade na brodove i ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je uglavnom zatvoren od američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara.
Portparol Ministarstva finansija SAD rekao je da Besenta iranske pretnje neće pokolebati i da će nastaviti da sprovodi kampanje sankcija i održavanje blokade.
Visoki obaveštajni zvaničnik administracije američkog predsednika upozorio je krajem prošlog meseca da su iranske zavere usmerene protiv američkog osoblja i građana SAD ušle u poodmaklu fazu.
Iran je ranije negirao da planira napade na zvaničnike i pojedince na američkom tlu.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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