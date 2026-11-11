HEGSET PROGLASIO ISTORIJSKU POBEDU NAD IRANOM! Zatim osuo paljbu po kritičarima: Opoziv je farsa!

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je sinoć da su Sjedinjene Američke Države ostvarile "istorijsku vojnu pobedu" u Iranu tokom operacije "Epski bes", navodeći da je za manje od 40 dana borbenih dejstava pogođeno više od 13.000 ciljeva i da su iranska mornarica, vazduhoplovstvo i vojna industrijska infrastruktura teško razoreni.

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- Istorija će rat u Iranu oceniti sasvim drugačije nego što ga danas ocenjuje uvreženo javno mnjenje - rekao je Hegset novinarima u Pentagonu.

On je istakao da Sjedinjene Američke Države nisu započele rat, već da je, kako je naveo, Iran to učinio pre 47 godina, preneo je Foks njuz.

- Predsednik (SAD) Donald Tramp spreman je da uradi ono što nijedan drugi predsednik ne bi. Doneo je tešku, ali ispravnu odluku, ne zbog politike, već zbog bezbednosti američkog naroda. To je liderstvo - rekao je Hegset.

On je dodao da Tramp nije odlagao suočavanje sa problemom, već je, kako se izrazio, "Iranu zadao težak udarac".

Govoreći o rezultatima operacije "Epski bes", Hegset je naveo da je tokom manje od 40 dana intenzivnih borbi pogođeno više od 13.000 ciljeva, da je iranska mornarica potopljena, vazduhoplovstvo prizemljeno, a vojna industrijska baza uništena.

Prema njegovim rečima, uništeno je i više od 80 odsto iranske nuklearne industrijske infrastrukture, dok su iranske oružane snage pretrpele teške gubitke.

Hegset je takođe rekao da pomorska blokada ostaje neprekinuta i da SAD kontrolišu Ormuski moreuz.

- Ludi islamisti u Teheranu nikada neće imati nuklearno oružje - poručio je američki ministar odbrane.

On je ocenio da je reč o istorijskom poduhvatu koji je bio moguć zahvaljujući, kako je naveo, hrabrom vrhovnom komandantu, odnosno predsedniku Trampu.

Osvrćući se na inicijativu u Predstavničkom domu Kongresa za njegovu smenu i pokretanje postupka opoziva, Hegset je ocenio da je reč o "farsi" motivisanoj političkim neslaganjima, a ne postojanjem teških krivičnih dela, prekršaja, izdaje ili podmićivanja.

- To je farsa i predstava i svi to znaju - rekao je Hegset dodajući da takva inicijativa šalje opasnu poruku američkim protivnicima širom sveta. On je naveo da u istoriji SAD nijedan ministar odbrane nije smenjen dok su američke snage sprovodile vojne operacije.

(Tanjug)

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