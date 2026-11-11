ZABRINJAVAJUĆE VESTI IZ BiH: Vazduh nezdrav u nekoliko gradova, evo gde je najgore stanje

VAZDUH je jutros nezdrav u Sarajevu, gde je izmeren indeks zagađenosti 167 i u Banjaluci sa indeksom 165, podaci su sajta "Eko akcija".

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Vazduh je u BiH nezdrav i u Ilijašu, Visokom i Kaknju.

Nezdrav vazduh može izazvati pojačane simptome i intenzitet bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

(Tanjug)

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