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ZABRINJAVAJUĆE VESTI IZ BiH: Vazduh nezdrav u nekoliko gradova, evo gde je najgore stanje

Д.К.

11. 11. 2026. u 09:19

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VAZDUH je jutros nezdrav u Sarajevu, gde je izmeren indeks zagađenosti 167 i u Banjaluci sa indeksom 165, podaci su sajta "Eko akcija".

ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ ВЕСТИ ИЗ БиХ: Ваздух нездрав у неколико градова, ево где је најгоре стање

Foto: UnsplashJan Antonin Kolar

Vazduh je u BiH nezdrav i u Ilijašu, Visokom i Kaknju.

Nezdrav vazduh može izazvati pojačane simptome i intenzitet bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

(Tanjug)

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