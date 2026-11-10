Svet

SANKCIJE RUSIJI OSTAJU NA SNAZI Kalas: EU će nastaviti da podržava Ukrajinu bez obzira na mirovne pregovore

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 11. 2026. u 20:33

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VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da će Evropa nastaviti da podržava Ukrajinu bez obzira na tok mirovnih pregovora, kao i da će sankcije Rusiji ostati na snazi i biti dodatno pooštrene.

САНКЦИЈЕ РУСИЈИ ОСТАЈУ НА СНАЗИ Калас: ЕУ ће наставити да подржава Украјину без обзира на мировне преговоре

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Kalas je na društvenoj mreži X navela da su pred Ukrajinom ključne nedelje i da je tokom sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Parizu razgovarala sa šefom ukrajinske diplomatije Andrijem Sibihom.

-Kako god da se budu odvijali mirovni pregovori, Evropa će biti uz Ukrajinu. Sankcije Moskvi ostaju na snazi i biće pojačane, poručila je Kalas.

Ona je upozorila da ne treba prihvatati ruske tvrdnje o navodnim bezbednosnim zabrinutostima, ističući da je NATO odbrambeni savez koji nikada nije predstavljao pretnju Rusiji.

Kalas je naglasila da poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i prava država da slobodno biraju svoja savezništva predstavljaju temeljne principe međunarodnih odnosa i ne mogu biti predmet političke trgovine.

Tanjug

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