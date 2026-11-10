OBORILI SMO RAKETE HUTA Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom SPREČILA UDARE i bombardovala Sanu u Jemenu

VOJNA koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je danas da je oborila rakete koje je jemenska pobunjenička grupa Huti ispalila na nekoliko saudijskih gradova, dok su Huti saopštili da je u saudijskim vazdušnim napadima pogođena prestonica Jemena Sana.

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Koalicija je saopštila da je presrela balističku raketu i krstareću raketu koje su Huti, koje podržava Iran, ispalili prema Rijadu, kao i jednu balističku raketu usmerenu ka južnom delu kraljevine i dron iznad njenog naftom bogatog istočnog regiona.

Saudijska civilna zaštita izdala je upozorenja u prestonici Rijadu i južnim gradovima Abhi i Hamis Mušaitu, da bi kasnije saopštila da je opasnost prošla.

Vojni portparol Huta Jahja Sari izjavio je da je ta grupa pogodila Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu i naftno postrojenje u Abkaiku, na istoku Saudijske Arabije.

Saudijske vlasti nisu komentarisale ove tvrdnje.

Novinska agencija Saba, pod kontrolom Huta, objavila je da je Saudijska Arabija izvela vazdušne napade na Sanu, pri čemu su pogođeni benzinska pumpa u četvrti Džadar, severno od prestonice i zgrada državne naftne kompanije u južnom delu Sane.

Sukobi između Huta i Saudijske Arabije, koja predvodi vojnu koaliciju koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena, intenziviraju se.

Tu vladu su pre više od 10 godina Huti proterali iz Sane.

Borbe su se pojačale u septembru, kada su Huti napredovali prema moreuzu Bab el Mandeb, strateški važnom pomorskom prolazu na južnom ulazu u Crveno more.

Od tada su Huti intenzivirali napade na saudijske aerodrome, luke i naftna postrojenja, dok je Saudijska Arabija izvodila vazdušne napade na položaje Huta u Jemenu.

Huti su u danas saopštili da su napali saudijski strateški važan naftovod Istok-Zapad u provinciji Rijad, istovremeno negirajući tvrdnju Saudijske Arabije da su prethodno napali ovaj naftovod u regionu Medine.

Foto USAF/U.S. Air Force photo

Saudijski državni mediji objavili su u ponedeljak da je napad na naftovod u regionu Medine izazvao manji požar, ali da snabdevanje i rad naftovoda nisu bili poremećeni.

Medina, u kojoj se nalazi jedno od najsvetijih mesta islama, svake godine prima milione muslimanskih hodočasnika.

Huti su više puta odbacili optužbe Saudijske Arabije da su gađali Meku i Medinu, dva najsvetija grada u islamu.

Otkako je sukob na Bliskom istoku poremetio transport nafte kroz Ormuski moreuz, Rijad koristi svoj naftovod Istok-Zapad kako bi preusmerio oko četiri miliona barela sirove nafte dnevno do luke Janbu na obali Crvenog mora, što je približno četiri odsto ukupne svetske ponude nafte.

Tanjug

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