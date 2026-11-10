UVREDA I PROTESTNI DANI: Kako je osomogodišnjak izvređao predsednika Emanuela Makrona

U Francuskoj nedeljama traju protesti đaka i radnika nezadovoljnih finansijskom stanjem i uslovima učenja i rada. Usred protesta predsednika je izvređao i osmogodišnji dečak, dok političari krajnje levice to podržavaju.

Foto: Goran Čvorović

Koliko je napeta situacija u društvu pokazuje i snimak koji se vrti društvenim mrežama, nastao u direktnom televizijskom prenosu u protestu, u kome osmogodišnji dečak Marsel, došavši na protest zajedno s ocem, izriče salvu uvreda na račun predsednika Emanuela Makrona.

Nije pomogla ni primedba reportera da nije lepo govoriti "ružne reči".

Dok mnogi to što je izgovorilo dete smatraju skandaloznom situacijom, neki nisu takvog mišljenja.

- Ne vidim ništa skandalozno u njegovim rečima. Rečeno je bez uvijanja, ali je istina – poručila je narodna poslanica i kandidatkinja krajnje levičarskih Nepotčinjenih na poslednjim izborima za gradonačelnika Pariza Sofija Šikiru.

Njene reči takođe su izazvale veliku polemiku u javnosti.