UVREDA I PROTESTNI DANI: Kako je osomogodišnjak izvređao predsednika Emanuela Makrona
U Francuskoj nedeljama traju protesti đaka i radnika nezadovoljnih finansijskom stanjem i uslovima učenja i rada. Usred protesta predsednika je izvređao i osmogodišnji dečak, dok političari krajnje levice to podržavaju.
Koliko je napeta situacija u društvu pokazuje i snimak koji se vrti društvenim mrežama, nastao u direktnom televizijskom prenosu u protestu, u kome osmogodišnji dečak Marsel, došavši na protest zajedno s ocem, izriče salvu uvreda na račun predsednika Emanuela Makrona.
Nije pomogla ni primedba reportera da nije lepo govoriti "ružne reči".
Dok mnogi to što je izgovorilo dete smatraju skandaloznom situacijom, neki nisu takvog mišljenja.
- Ne vidim ništa skandalozno u njegovim rečima. Rečeno je bez uvijanja, ali je istina – poručila je narodna poslanica i kandidatkinja krajnje levičarskih Nepotčinjenih na poslednjim izborima za gradonačelnika Pariza Sofija Šikiru.
Njene reči takođe su izazvale veliku polemiku u javnosti.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)