NEVIĐENI AMERIČKI FIJASKO! GAO: Za F-35 izgubili sve papire za 26 MILIONA delova – troškovi lete u nebo, a avioni STOJE!

PENTAGON je potrošio više od 31 milijardu američkih dolara na nabavku oko 26 miliona rezervnih delova za avione F-35, namenjenih održavanju globalne flote ovih „stelt” lovaca.

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Međutim, kako se navodi u novoj analizi Vladine kancelarije za odgovornost (GAO), evidencija je bila loša, delovi nisu precizno praćeni, a nisu uspostavljeni ni adekvatni mehanizmi nadzora. Ovo je ugrozilo ukupnu borbenu gotovost letelica.

Izveštaj, objavljen 9. novembra, ukazuje na specifične ranjivosti koje proizilaze iz ogromne mreže od gotovo 2.100 dobavljača širom sveta, uključenih u program „Joint Strike Fighter” (JSF).

Među tih 2.100 dobavljača nalazi se skoro 1.900 kompanija iz sektora visokih tehnologija i gotovo 1.000 malih preduzeća, raspoređenih u više od deset zemalja.

Različiti rezervni delovi koje ovi dobavljači isporučuju čuvaju se na više od 700 lokacija širom sveta – u objektima kojima upravljaju država ili ugovorni partneri. To stvara ogroman i stalan izazov: kako precizno pratiti zalihe na svakoj od tih lokacija, uz istovremeno praćenje kretanja delova između dobavljača, centara za održavanje i skladišta.



Nedostatak precizne evidencije o oko 26 miliona rezervnih delova za F-35 doveo je do finansijskih gubitaka i dodatno povećao ukupne troškove programa F-35 JSF. Ovaj program je, inače, već označen od strane Ministarstva odbrane SAD (DOD) kao „najskuplji sistem naoružanja u istoriji”, pri čemu se procenjuje da će ukupni troškovi programa F-35 tokom celog njegovog životnog veka premašiti 1,9 biliona američkih dolara, navodi se u izveštaju GAO-a. Na primer, u izveštaju Vladine kancelarije za odgovornost (GAO) navodi se da Kancelarija za zajednički program F-35 (JPO) nije uspela da prati i povrati više od milion rezervnih delova, vrednih 85 miliona američkih dolara, koji su nestali u periodu između 2018. i 2023. godine.

-Zaključno sa martom 2026. godine, Kancelarija za zajednički program F-35 nije imala saznanja o statusu izgubljenih delova za avione F-35, čija vrednost premašuje 85 miliona dolara, a o kojima je GAO izvestio 2023. godine, navodi se u dokumentu.

Izveštaj GAO-a ukazuje na probleme u evidentiranju rezervnih delova za F-35

„Ministarstvo odbrane (DOD) se i dalje suočava sa izazovima u evidentiranju delova za F-35, kao što su motori i gume”, ističe se u izveštaju GAO-a, uz napomenu da, „iako su ti delovi vlasništvo Ministarstva odbrane, ono ne vodi potpunu evidenciju o njima”.



GAO je utvrdio da Ministarstvo odbrane nije uspostavilo procedure kojima bi se osiguralo da je njegova evidencija dovoljna za praćenje delova i sastavljanje finansijskih izveštaja o njima.

Na primer, evidencija o delovima za F-35, koja se vodi u okviru zvaničnog sistema za praćenje imovine (APSR) programa F-35, i dalje je nepouzdana, jer ne odražava promene u realnom vremenu, a uz to je netačna i nepotpuna.

Pored toga, Kancelarija za zajednički program F-35 (JPO) nije u potpunosti razvila procedure za proveru tačnosti podataka koje unosi u sistem APSR.

GAO je takođe utvrdio da procedure za fizički popis delova za F-35, koje sprovodi Kancelarija za zajednički program F-35, nisu na adekvatan način potvrdile postojanje tih delova niti njihovu kompletnost.

-Bez tačnih podataka u sistemu APSR i pravilno sprovedenih procedura popisa delova za F-35, rukovodstvo Ministarstva odbrane neće imati informacije neophodne za održavanje borbene gotovosti snaga, kao ni za pouzdano finansijsko izveštavanje, upozorava se u izveštaju GAO-a.

Važno je napomenuti da se program F-35 već dugo suočava sa ozbiljnim problemima koji utiču na borbenu gotovost. Ranije ove godine, Kancelarija za odgovornost vlade (GAO) izvestila je da je stopa operativne spremnosti aviona F-35 — odnosno vreme tokom kojeg je letelica dostupna za izvršavanje određene misije — opala sa 67% na 44% u periodu između fiskalnih godina 2021. i 2025.

Foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nicholas Rupiper



U istom periodu, stopa pune operativne spremnosti — procenat vremena tokom kojeg je F-35 sposoban da izvršava sve svoje misije — smanjila se sa 38% na 25%.

Izveštaj GAO-a navodi da je jedan od razloga za slabu operativnu spremnost aviona F-35 nemogućnost pouzdanog praćenja rezervnih delova.

Nepouzdana evidencija zaliha otežava utvrđivanje toga koji su delovi programu potrebni, kao i u kojim količinama, navodi se u izveštaju.

-Evidencija o ovim delovima doprinosi borbenoj gotovosti i efikasnosti, jer rukovodstvu pruža informacije o tome gde se delovi nalaze, ko je za njih odgovoran i u kakvom su stanju.

Ministarstvo odbrane SAD je 2025. godine pokrenulo plan za unapređenje operativne spremnosti, vredan 13,7 milijardi američkih dolara, sa ciljem da se do kraja decenije poveća dostupnost ovih letelica.

Međutim, ukoliko se ne unaprede procedure za praćenje rezervnih delova, program F-35 JSF će i dalje imati problema sa održavanjem, popravkama i niskim stopama operativne spremnosti.

U izveštaju GAO-a se upozorava da bi to takođe moglo negativno da utiče na borbenu gotovost Ministarstva odbrane SAD. „Operativna spremnost vojnog osoblja Ministarstva odbrane (DoD) takođe zavisi od tačnosti podataka u ovim evidencijama, uključujući lokaciju, količinu i stanje sredstava”, navodi se u izveštaju.

Pored toga, Kancelarija za odgovornost vlade (GAO) ističe da kontinuirani problemi u praćenju rezervnih delova za program F-35 doprinose opštoj nemogućnosti Ministarstva odbrane da uspešno prođe sopstvene finansijske revizije; stanje se neće poboljšati sve dok Ministarstvo odbrane ne reši te probleme.

"Ukoliko ne uspostavi procedure za praćenje gubitaka, Zajednička kancelarija za program F-35 (JPO) neće imati uvid u stvarne razmere gubitaka delova za F-35. Time će se umanjiti njena sposobnost da u budućnosti sprečava gubitke, kao i mogućnost otkrivanja prevara, rasipanja resursa ili krađa.”

U izveštaju GAO-a se takođe navodi da je JPO od 2020. godine potrošila najmanje 17 miliona američkih dolara na sprovođenje fizičkih popisa sredstava za F-35 u objektima kojima upravljaju izvođači radova ili država, a u kojima se ti delovi čuvaju. Međutim, ti popisi nisu uspeli da u potpunosti potvrde postojanje ili kompletnost svih delova.

„Razlog tome je što su se pojedini podaci koje su dostavili izvođači pokazali kao netačni, lokacije nekih objekata podizvođača u kojima se čuvaju delovi za F-35 nisu poznate Pentagonu, a delovi koji su u transportu mogu u potpunosti izostati iz procesa popisa.”

GAO je preporučila Ministarstvu odbrane da izradi i primeni nove, specifične procedure za praćenje gubitaka delova za F-35, utvrdi vrednost tih izgubljenih delova, razvije nove programe obuke za službenike zadužene za upravljanje imovinom, te da analizira svoj program upravljanja imovinom kako bi utvrdilo koliko je službenika potrebno za efikasniji nadzor nad delovima za F-35.

Portparol Zajedničke kancelarije za program F-35 izjavio je da se ova kancelarija slaže sa preporukama GAO-a.

-U cilju jačanja odgovornosti i smanjenja gubitaka delova za F-35, Ministarstvo sprovodi ciljane mere za praćenje i analizu trendova gubitaka. JPO aktivno radi na razvoju procedura specifičnih za ovaj program, kao i na prilagođenoj obuci za službenike odgovorne za imovinu (Accountable Property Officers – APO), uz izradu detaljnog plana za definisanje i strukturiranje APO programa”, rekao je portparol JPO-a. „JPO (Zajednička programska kancelarija) modernizuje svoju infrastrukturu za upravljanje imovinom uspostavljanjem direktnih interfejsa za razmenu podataka u realnom vremenu između sistema državnih organa i sistema glavnog izvođača radova. Ova integracija direktno rešava ranije nedostatke u sistemu, osiguravajući potpunu odgovornost i precizno praćenje rezervnih delova za avione F-35, dodao je on.

Foto: militarywatchmagazine.com

Važno je napomenuti da su nepouzdana evidencija zaliha i neadekvatne procedure za praćenje rezervnih delova ne samo prouzrokovale finansijske gubitke i smanjile operativnu spremnost za izvršavanje misija, već su stvorile i pretnje po nacionalnu bezbednost.

U septembru je objavljeno da je pošiljka osetljivih delova za F-35 – uključujući poklopac kabine koji sadrži osetljivu „stelt” tehnologiju – koju je Australija uputila ka SAD, nestala, a zatim se pojavila u Hongkongu, regionu pod čvrstom kontrolom Pekinga. To je otvorilo mogućnost da Kina dobije pristup ključnim komponentama ovog strogo poverljivog naoružanja.

F-35 je borbeni avion pete generacije sa najvećim obimom proizvodnje na svetu. Zapravo, u svetu trenutno postoji više aviona F-35 nego svih ostalih lovaca pete generacije – američkog F-22 „Raptor”, ruskog Su-57 „Felon”, kao i kineskih modela J-20 „Moćni zmaj” i J-35A – zajedno.

Američka vojska koristi avione F-35 u okviru tri svoje grane: Ratnog vazduhoplovstva (USAF), Ratne mornarice (USN) i Korpusa marinaca (USMC), a ovaj lovac se takođe izvozi u 18 zemalja.

Prošlog meseca, Pentagon i kompanija „Lokid Martin” (Lockheed Martin) postigli su okvirni sporazum o nabavci borbenih aviona F-35 („Joint Strike Fighter”) za narednih 10 godina.

Prema ovom višegodišnjem ugovoru o proizvodnji i održavanju, „Lokid Martin” će proizvesti 1.560 aviona F-35 „Lajtning II” (Lightning II) za SAD i međunarodne kupce, uz tempo isporuke od 156 letelica godišnje. SAD će nabaviti najmanje 850 primeraka ovih „stelt” lovaca.

Sporazum takođe obuhvata početne zalihe rezervnih delova, komplete za modifikacije tokom perioda od 10 godina, kao i paket podrške i održavanja za celokupnu globalnu flotu aviona F-35. Međutim, kako ističe izveštaj Vladine kancelarije za odgovornost (GAO), ukoliko Ministarstvo odbrane (DOD) ne reši probleme u evidenciji i praćenju rezervnih delova, program vredan gotovo dva biliona dolara nastaviće da se suočava sa nedostatkom rezervnih delova, prekoračenjem troškova, kao i lošim održavanjem i niskim stepenom operativne spremnosti za izvršavanje misija.





(eurasiantimes.com/Sumit Ahlavat)

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