TRAŽE PRAVDU ZA NAJMILIJE I DA SE BRANE SA SLOBODE: Porodice uhapšenih Srba protestovale danas u Zubinom Potoku

ČLANOVI porodica uhapšenih Srba osumnjičenih za navodni ratni zločin protestovali su danas ispred opštine Zubin Potok zahtevajući pravdu za uhapšene sa područja Ibarskog Kolašina i da se brane sa slobode.

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Na trgu ispred opštinske zgrade okupili su se članovi porodica Đukić i Đurić najavljujući svakodnevna okupljanja od 13 do 14 časova sve do 25. decembra, kada ističe poslednja odluka o produžetku pritvora. Okupljenima se pridružio i Miloš Perović, predsednik opštine Zubin Potok, kao i nekoliko zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Držeći transparent „Pravda za Dalibora Đurića“, njegova supruga Danijela, sa kojom ima troje dece, izjavila je da su nakon hapšenja njenog muža svi potreseni i da čitav ibarski Kolašin zna da je on nedužan i da mrava ne bi zgazio.

- Moj otac Aranđel Rašković uhapšen je 27. septembra u selu Dren. On je star čovek, ima 90 godina. O sebi ne može da se brine. Obraćala sam se Euleksu i ustanovi u kojoj je pritvoren, ali nisam dobila odgovor - kazala je Vesna Đukić, kojoj su 27. septembra uhapšeni otac i suprug.

Tog dana u akciji tzv. kosovske policije uhapšeno je devet Srba iz okoline Zubinog Potoka pod sumnjom da su počinili navodni ratni zločin. Njihovi branioci ističu da nema dokaza o njihovoj krivici, a politički predstavnici navode da sasvim sigurno ne bi ostali da sa porodicama žive na Kosmetu da su počinili bilo kakvo nedelo.

Inače, posle jednomesečnog, njima je produžen pritvor za još dva meseca koji ističe 25. decembra.