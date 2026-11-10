SUTRA U 13 ČASOVA IZNEĆU SVE PODATKE O TERORU: Vučić se obratio na Informer TV

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer, a nakon odluke REM-a.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Obraćanje Aleksandra Vučića.

- Zamolio bih da se ogradite zbog onoga što ću da kažem. Uradite to unapred. Sutra u 13 sati ću izneti sve podatke o teroru i politici koaj se provodi u Srbiji. Namerno se nisam tri dana obraćao javnosti. Hteo sam da vidim hoće li se dozvati pameti i krenuti da brinu od državi - rekao je Vučić.

O merama protiv Informera:

- Vi nikada niste izgovorili deseti deo stvari koji su N1 i Nova S izgovroili za mene. Ludaku, manijaku... Od Jovanjice, zvučnog topa, vratiću se na to oko raznih mafijaških tužiolaca, pobegoše od demantija za zvučni top. Ljudi su to mogli da vide, da nema veze sa slobodima, pravima. Mučeni ljudi su pokušali da pronađu neko pravo za sebe. Mnogima je jasno, Šabiću je jasno dam oraju da ispunjavaju naloge Studentske liste. Zašto bi neko ko je na vlasti želeo ovakvu nestabilnost. 500.000 ostrašćenih jurišnika, koji bi gestapovskim metodama da upravljaju Srbijom, sem njih niko nije zadovoljan. Videćete to po finanskijim podacima, 15. novembra ćemo moći da vidimo. Uveren sam u pad domaćeg PDV-a, voleo bih da grešim. VIidm koliko su ljudi zaplađeni. Ljudi su, Dragane, šokirani. Samom činjenicom da je neko u stanju da vodi ovakav postupaka. Nemojte da im date povoda. Poštujte sve njihove mere. Da ljudi vide da je reč o ogoljenom nasilju. U 14 godina. Zamislite da smo mi ovakve mere izricali Novoj s i N1 - šta bi svet govorio. Mnogi u svetu sa nelagodom ovo gledaju. Evropljani će uglavnom da ćute. Dosta nada polažem zu Amerikance koji znaju šta je sloboda javnog izražaavanja i da razumeju šta je to što se danas događa - istakao je Vučić.

O režimskim medijima:

- Prva, RTS - postali lažovizicije. Kolegijume RTS danas, izašao snimak. Nateraju glavnog urednika da pročita 50 imena, čija dosijea traži Studentska lista. Gestapo kad je uvodio red u Radio Beograd, kad su puštali Lili Marlen da vojnici slušaju na severu Afrike, nisu tražili dosijee. Direktno targetiranje i ugrožavanje novinara. 3/4 njih su blokaderi. Sad shvataju šta su sebi uradili. Marko Ivas pravi spiskove iz Kreni promeni i... još jedan isti takav. Skinuli Zorana Stanojeviča sa te liste, ubacili nekog drugog. Živimo u vremenu zla. U vreminima u kojima su ljudi uplašeni. Sve vide kao ružan san, da će neko početi da se bavi državom i problemima. Slušate svakog dana da li raste kurs.

O tome što Dejan Šoškić za ekonomsku krizu krivi bivšu vlast:

- Govorio je da je Alta banka kriva za Narodnu banku. To nam govori čovek posle kojeg su ugašene i Agrobanka i Privredna banka u Univerzal banka i uništena Srpska banka. Dogovori se Dušan Petrović, kako da DS strpa pare u svoje džepove. Daćeš 20 miliona evra jednom biznismenum on će da ti da kolateral kabanice. PŠest meseci vraća kredit, jer je do 3 ili 5 miliona davaao DS, toliko još uzadrži za sebe, para više nema. Bio guverner, sve znao - rekao je Vučić.

O izazivanju panike i nestabilnosti:

- Ko je pravio paniku, uništavao Poštansku štedionicu? Naravno postaraće se Ministarstvo finansija da pomogne. Siguran sam da će NBS da uradi svoj posao. Unose potpuno nestabilnost i nesigurnost. Poslali su tužilačke komesare, oni bi da gone one tužioce koji im se ne sviđaju. Vi ste to imali polaznu osnovu, kažu, jer nema zvučnog topa. Ni u jednoj noramlnoj zemlji se ovo ne događa. Oni se ne kriju - kažu: "Mi vladamo, Studentska lista taži dosijeaa". Oni hoće d vide ima li neko fakultet ili ne. Ti ljudi nisu čisti u glavu. Govorim narodskim jezikom. Ovo se nikad nije dešavalo. - kaže Vučić.

O hapšenjima:

- U Hrvatskoj se smenjuje Maršavelski, ovde ne sme da se išta kaže. Privode Peru Janjića i ostale. Ne znaju šta će da sa uhapšenim policajcima. Kriv im Žmirić jer je zamenio Spasoja Vulevića. Gestapo smo, pa možemo da radimo šta hoćemo. Uhapsili smo sedam ljudi, ne znamo šta su uradili za tih 26.000 evra. Pričaju kao da su uhapsili Al Kaponea - kaže Vučić.

O novoj Skupštini:

- Zato sam i srećan jer organizujemo Skupštinu stranke. Održači ste čas u jednom trenutku svima. Niste promenili svoja uverenja, kad ste rekli pred ovim Kočićevim sudom. Kada ste to rekli, vi ste sve rekli. Vaša krivica je u tome što niste preletač i imate morala. Jednog dana ćemo da pričamo uz osmehe kroz kakvo ludilo smo morali da prođemo. Predložiće vam, to je borba kod njih, ova Šćepanović, najgori blokader i Čupić. Velika bitka između LDP i DS. Sekretar, poznajem tu ženu, bila u DS - Mira Radaković. Bila u Skupštini SFRJ. Starija od mene 15 godina. Morate nju iz penzije da dovodite. Poredite ih sa Stojanom Radenovićem. Kako ćete da mi objasnite da je neko stručniji od njega. Čudne se stvari događaju. Sutra ću da govorim temljno - rekao je Vučić.

O pisanju pojedinih političkih protivnika kako bivša vlast nije ostavila novca za penzije:

- Šta drugo ljudi da rade, oni koji nisu dobili ni 100 glasova. Mi ćemo i penzionerima... uprkos svim pritiscima i razaranju zemlje, uprkos mafijaškim falangama, uprjos apsolutno napadima na sve institucije, rušenju vladavine prava, sve će biti obezbeđeno. Gde god bude potrebno intervenisaćeno. Biće isplata penzija kao i poslednjih 14 godina. Neka brinu ljudi šta će biti kada mi ne budemo birnuli o tome. Ostavićemo milijarde evra na računu. Moramo da plaćamo sada zbog neodgovnorsti nekih drugih ljudi. Ima li razlika da se sekiraju za budućnost? Izgovaraju gluposti svakog dana oko investicija. Stave prst na čelo ili nos da izgledaju pametnije. Ugasiće sve fabrike ioteraće investicije. Jer ne znaju šta će sa sobom. Kad uvedu 4 radna dana, nezaposlenost će da ide u nebesa. Nisu u stanju da završe EKSPO. Kao što će da zaustave izgradnju polovine autoputeva. Bave se samo lovom na veštice. Taj strah ima svoje dejstvo, traje između 3 i 6 meseci. Posle toga straha više nema. Gledao sam to 2000. i 2001. godine. Preležao sam te boginje odavno - rekao je Vučić.

O podelama u novoj vlasti:

- Umirem od sreće kako misle da su opasni. Kad se dočepaju vlasti Šoškić i ovi, neće da zarezuje plenumaše dva posto - kaže Vučić.