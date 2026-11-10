Svet

ZBOG PRETNJI IZ IRANA: Vašington povlači avione iz baze u Velikoj Britaniji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 11. 2026. u 20:22

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SJEDINjENE Američke Države povukle su vojne avione iz britanske vazduhoplovne baze RAF Mildenhol zbog pretnje iz Irana, dok američki zvaničnici razmatraju da li je reč o opštoj ili konkretnoj pretnji toj bazi, objavio je list "Volstrit džornal".

ЗБОГ ПРЕТЊИ ИЗ ИРАНА: Вашингтон повлачи авионе из базе у Великој Британији

foto: APFootage / Alamy / Profimedia

Prema pisanju lista, dva aviona-tankera za dopunu gorivom prebačena su u Nemačku juče ujutru, dok su tokom dana i drugi tankeri i avioni premešteni u Nemačku i druge baze, na osnovu podataka o praćenju letova i izjava zvaničnika. Američko ratno vazduhoplovstvo nije komentarisalo konkretne razloge premeštanja, navodeći da se avioni prebacuju između različitih lokacija iz više razloga.

Prošlog meseca američko ratno vazduhoplovstvo povuklo je bombardere stacionirane u bazi RAF Ferford u Engleskoj, nakon istrage o navodno planiranom terorističkom napadu na tu bazu, koja je korišćena u operacijama protiv Irana, podseća Tanjug.

Britanski zvaničnici tvrde da su posrednici povezani sa Iranom odgovorni za niz podmetanja požara i drugih napada u Britaniji i drugim zemljama, od kojih su mnogi bili usmereni na jevrejsku zajednicu. Oni su ranije upozorili da bi Teheran mogao da proširi izbor meta u Velikoj Britaniji ukoliko se sukobi na Bliskom istoku nastave.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je kazao da Iran "vrlo ljubazno razgovara" sa američkim pregovaračima i da postoji "dobra šansa" za postizanje sporazuma o okončanju sukoba između dve zemlje, dodajući da je rat "efektivno završen".

(rt.rs)

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