VUČIĆ O SKUPŠTINI: Velika bitka unutar Studentske liste ko će biti predsednik parlamenta

LIDER opozicije, Aleksandr Vučić, gostujući na TV Informer, govorio je o novoj Skupštini.

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- Zato sam i srećan jer organizujemo Skupštinu stranke. Održali ste čas u jednom trenutku svima. Niste promenili svoja uverenja, kad ste rekli pred ovim Kočićevim sudom. Kada ste to rekli, vi ste sve rekli. Vaša krivica je u tome što niste preletač i imate morala. Jednog dana ćemo da pričamo uz osmehe kroz kakvo ludilo smo morali da prođemo. Predložiće vam, to je borba kod njih, ova Šćepanović, najgori blokader i Čupić. Velika bitka između LDP i DS. Sekretar, poznajem tu ženu, bila u DS - Mira Radaković. Bila u Skupštini SFRJ. Starija od mene 15 godina. Morate nju iz penzije da dovodite. Poredite ih sa Stojanom Radenovićem. Kako ćete da mi objasnite da je neko stručniji od njega. Čudne se stvari događaju. Sutra ću da govorim temljno - rekao je Vučić.