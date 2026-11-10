"RAKETNO" VOĆE I POVRĆE, A LETELA I JAJA: Kako su u Bugarskoj dočekali Ursulu fon der Lajen (VIDEO)
NEKOLIKO desetina demonstranata gađalo je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen jajima, voćem i povrćem tokom posete Bugarskoj, javljaju lokalni mediji.
Fon der Lajen je u utorak doputovala u Varnu, kako bi posetila vojnopomorsku akademiju i najavila investicije u "odbranu" Crnog mora.
Kako navodi bugarska nacionalna televizija BNT, demonstranti iz stranke "Vazdraždane" (preporod) dočekali su je bugarskim zastavama i projektilima organskog porekla, uz povike "Ursula, nisi dobrodošla ovde!"
-Demonstranti su bacali voće, povrće i jaja na kolonu vozila Fon der Lajen, navodi se u izveštaju BNT.
Fon der Lajen se tokom posete sastala sa bugarskim premijerom Rumenom Radevom i najavila da će Sofija dobiti pristup fondovima od 20 milijardi evra iz programa SAFE namenske industrije EU, kako bi "bolje zaštitila Bugarsku i Crno more".
-Evropa čvrsto stoji uz Bugarsku. Iskoračili smo. Da ojačamo pomorski nadzor. Zaštitimo kritičnu infrastrukturu. I obnovimo i zaštitimo slobodu plovidbe u Crnom moru, objavila je šefica Evropske komisije na mreži Iks.
(rt.rs)
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