"RAKETNO" VOĆE I POVRĆE, A LETELA I JAJA: Kako su u Bugarskoj dočekali Ursulu fon der Lajen (VIDEO)

NEKOLIKO desetina demonstranata gađalo je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen jajima, voćem i povrćem tokom posete Bugarskoj, javljaju lokalni mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Fon der Lajen je u utorak doputovala u Varnu, kako bi posetila vojnopomorsku akademiju i najavila investicije u "odbranu" Crnog mora.

Kako navodi bugarska nacionalna televizija BNT, demonstranti iz stranke "Vazdraždane" (preporod) dočekali su je bugarskim zastavama i projektilima organskog porekla, uz povike "Ursula, nisi dobrodošla ovde!"

🇧🇬 Residents of Bulgaria are protesting against the arrival of European Commission President Ursula von der Leyen in the country. Opponents of her visit shouted "You are not welcome here," and threw eggs and tomatoes. Von der Leyen's motorcade, accompanied by police, passed by the protesters and arrived at the Naval Academy named after N.Ya. Vaptsarov. She spent a total of three hours in Bulgaria instead of the planned 24. — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 10, 2026

-Demonstranti su bacali voće, povrće i jaja na kolonu vozila Fon der Lajen, navodi se u izveštaju BNT.

Fon der Lajen se tokom posete sastala sa bugarskim premijerom Rumenom Radevom i najavila da će Sofija dobiti pristup fondovima od 20 milijardi evra iz programa SAFE namenske industrije EU, kako bi "bolje zaštitila Bugarsku i Crno more".

🇪🇺 Abuchean a la comitiva de Von der Leyen en la ciudad búlgara de Varna, según medios El viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la ciudad búlgara de Varna estuvo marcada por una protesta de simpatizantes del partido Vazrazhdane, que lanzaron huevos contra la comitiva, informa la prensa. 🔊 Los manifestantes corearon "¡Varna quiere paz, no guerra!", y acusaron a Bruselas de alimentar las tensiones en la región al prestar apoyo militar a Ucrania. Von der Leyen visitó la Academia Naval en el marco de las conversaciones sobre la seguridad en el mar Negro y la protección de las rutas marítimas. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 10, 2026

-Evropa čvrsto stoji uz Bugarsku. Iskoračili smo. Da ojačamo pomorski nadzor. Zaštitimo kritičnu infrastrukturu. I obnovimo i zaštitimo slobodu plovidbe u Crnom moru, objavila je šefica Evropske komisije na mreži Iks.

(rt.rs)

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