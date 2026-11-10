Svet

RUŠENJE NETANJAHUOVE MOĆNE TVRĐAVE: Ajzenkot spremio haos za prvu sednicu Kneseta - Ukidaju se svi Bibijevi zakoni

С.А.М.

10. 11. 2026. u 19:39

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BLOK stranaka „Jašar“, predvođen Gadijem Ajzenkotom, podneo je u utorak, prvog dana zasedanja 26. saziva Kneseta, niz zakonskih predloga, među kojima su osnivanje državne istražne komisije o masakru koji je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine, uvođenje ograničenja mandata premijera i ukidanje zakona donetih u okviru reforme pravosuđa koju je sprovodila odlazeća vlada.

РУШЕЊЕ НЕТАНЈАХУОВЕ МОЋНЕ ТВРЂАВЕ: Ајзенкот спремио хаос за прву седницу Кнесета - Укидају се сви Бибијеви закони

foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Ajzenkotov „Jašar“ i stranka „Demokrate“, koju predvodi Jair Golan, saopštili su da su podneli predloge za ukidanje niza spornih zakona koje je usvojila vlada premijera Benjamina Netanjahua. Među njima su zakon kojim se umanjuju ovlašćenja državnog tužioca, zakon o Komisiji za izbor sudija i reforma medijskog sistema koju je pokrenuo ministar komunikacija Šlomo Karhi, prenosi Tajms of Izrael. 

Stranka „Jašar“ podnela je predlog za ukidanje prethodne vladine izmene zakona kojim se uređuju okolnosti pod kojima premijer može biti proglašen nesposobnim za obavljanje funkcije. Reč je, najverovatnije, o spornom zakonu iz 2023. godine, kojim je sudovima onemogućeno da nalože premijeru da se povuče sa funkcije. „Demokrate“ su, odvojeno od toga, predložile zakon kojim bi se osobama protiv kojih je podignuta optužnica zabranilo obavljanje javnih funkcija.

Pored toga, „Jašar“ je podneo predlog kojim bi se ministru pravde omogućila kontrola nad Odeljenjem za istrage policijskih službenika.

U međuvremenu, „Demokrate“ su podnele predloge zakona kojima bi se omogućio javni prevoz tokom Šabata, uvelo građansko sklapanje braka, uredio status ultraortodoksnih (Haredi) škola, ravnopravnost zagarantovala Osnovnim zakonom i proširila prava LGBT zajednice.

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