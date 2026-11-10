ITALIJA POKRENULA POSTUPAK PROTIV "AMAZONA": Izvedeni pred sud zbog navodnih nepravilnosti u prodaji

ITALIJANSKO tužilaštvo obavestilo je evropsku jedinicu kompanije Amazon i dvojicu visokih rukovodilaca da bi mogli da budu izvedeni pred sud zbog navodnih nepravilnosti u prodaji kineske robe, na koju nisu plaćeni uvozni porez na dodatu vrednost i carinske dažbine, objavio je danas Rojters.

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Agencija navodi da milansko tužilaštvo sumnjiči Amazon da je preko svoje internet platforme i logističke mreže omogućio prodaju više od 1,5 miliona proizvoda poreklom iz zemalja izvan Evropske unije, bez odgovarajućeg carinskog prijavljivanja i plaćanja uvoznih dažbina.

Prema dosadašnjim procenama istražitelja, neplaćeni PDV na uvoz iznosi više od 3,52 miliona evra (oko 3,95 miliona dolara), dok carinske službe još utvrđuju ukupan iznos navodno izbegnutih carinskih dažbina, pa bi ukupna potraživanja mogla da budu veća.

Obaveštenje o završetku istrage dostavljeno je za ukupno 70 osumnjičenih, među kojima su Amazon, dvojica njegovih rukovodilaca i veći broj operatera internet prodavnica, koji se terete da su uvozili uglavnom robu kineske proizvodnje, izbegavajući carinske prijave i plaćanje poreza.

Tužilaštvo smatra da Amazon nije uspostavio odgovarajuće mehanizme za sprečavanje carinskih prekršaja, niti je sprovodio dovoljne provere prodavaca, carinske dokumentacije i kretanja robe kroz svoja skladišta.

Istražitelji navode da je kompanija znala, ili je morala da zna, da je oko 80 odsto robe koja prolazi kroz njen italijanski logistički sistem poreklom iz Kine.

Amazon je odbacio optužbe i saopštio da je posvećen poštovanju svih zakona i propisa u zemljama u kojima posluje, kao i da od svih prodavaca na svojoj platformi zahteva isto.

- Odlučno ćemo braniti svoj stav u ovom postupku, za koji smatramo da je neosnovan - navela je kompanija, dodajući da je jedan od najvećih stranih investitora u Italiji i da zapošljava više od 19.000 radnika na neodređeno vreme.

Istraga je usledila nakon policijskih pretresa sedišta Amazona u Milanu i jednog logističkog centra u blizini Bergama u novembru prošle godine, kada su italijanske vlasti pokrenule provere zbog sumnje na poreske i carinske prevare povezane sa uvozom robe iz Kine.

Prema italijanskom zakonodavstvu, lica i kompanije kojima je dostavljeno obaveštenje o završetku istrage imaju pravo da dostave dokumentaciju, dokaze i argumente u svoju odbranu, pre nego što tužilaštvo odluči da li će zatražiti pokretanje sudskog postupka.