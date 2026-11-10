"NEMA PREGOVORA IZMEĐU TEHERANA I VAŠINGTONA" Rezai: Iran je tražio jasan i nedvosmislen odgovor od SAD

SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, general-major Mohsen Rezai izjavio je danas da trenutno nema pregovora između Teherana i Vašingtona.

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U intervjuu za televiziju Al Majaden, Rezai je rekao da je Iran zatražio od Sjedinjenih Američkih Država "jasan i nedvosmislen" odgovor na svoje uslove, ali da ga još nije dobio, prenosi Rojters.

On je dodao da Vašington odgovor može da dostaviti i u budućnosti.

Iran insistira na tome da SAD moraju da ispune sedam uslova utvrđenih u privremenom sporazumu iz juna, pre nego što Ormuski moreuz bude ponovo otvoren i pregovori budu nastavljeni.

Nakon jučerašnjeg sastanka sa posrednikom Katarom, američki predsednik Donald Tramp umanjio je verovatnoću da bi uskoro moglo da dođe do ponovnog izbijanja velikih vojnih sukoba, ali je i dalje odbio da prihvati postojeći iranski predlog sporazuma o primirju.

Iran je ranije saopštio da SAD moraju da okončaju pomorsku blokadu njegovih luka u Persijskom zalivu i ukinu sankcije kao preduslove za mirovne pregovore.

Vašington, s druge strane, vrši pritisak na Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz i napravi ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom.