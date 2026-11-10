VUČIĆ O MERAMA REM: "Zamislite da smo mi ovakve mere izricali Novoj s i N1 - šta bi svet govorio"

LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, govoreći za TV Informer osvrnuo se na najnovije mere koje je REM izrekao ovoj televiziji.

Rюmin Aleksandr / Zuma Press / Profimedia

- Vi nikada niste izgovorili deseti deo stvari koji su N1 i Nova S izgovorili za mene. Ludaku, manijaku... Od Jovanjice, zvučnog topa, vratiću se na to oko raznih mafijaških tužiolaca, pobegoše od demantija za zvučni top. Ljudi su to mogli da vide, da nema veze sa slobodama, pravima. Mučeni ljudi su pokušali da pronađu neko pravo za sebe. Mnogima je jasno, Šabiću je jasno da moraju da ispunjavaju naloge Studentske liste. Zašto bi neko ko je na vlasti želeo ovakvu nestabilnost. 500.000 ostrašćenih jurišnika, koji bi gestapovskim metodama da upravljaju Srbijom, sem njih niko nije zadovoljan. Videćete to po finanskijim podacima, 15. novembra ćemo moći da vidimo. Uveren sam u pad domaćeg PDV-a, voleo bih da grešim. Vidm koliko su ljudi zaplašeni. Ljudi su, Dragane, šokirani. Samom činjenicom da je neko u stanju da vodi ovakav postupaka. Nemojte da im date povoda. Poštujte sve njihove mere. Da ljudi vide da je reč o ogoljenom nasilju. U 14 godina. Zamislite da smo mi ovakve mere izricali Novoj s i N1 - šta bi svet govorio. Mnogi u svetu sa nelagodom ovo gledaju. Evropljani će uglavnom da ćute. Dosta nada polažem zu Amerikance koji znaju šta je sloboda javnog izražaavanja i da razumeju šta je to što se danas događa - istakao je Vučić.