(MAPA) BITKA ZA PRILAZE LIMANU: Krvave borbe ne staju, kontraofanziva VSU zaustavljena na Žerebcu
ŠTA je sa ofanzivom ukrajinskih oružanih snaga u sektoru Liman? Daleko je od kraja, ali je promenila pravac.
Dok se situacija duž linije Žerebec stabilizovala, borbe južno od grada i na spoju sa sektorom Slavjansk postaju sve važnije: ukrajinske snage pokušavaju da potisnu ruske jedinice i smanje njihove položaje.
Šta se dešava u ovom sektoru?
Bitka za prilaze Limanu nastavlja se duž linije Zarečnoje-Jampol. Neprijateljske akcije ovde imaju za cilj da ometaju snabdevanje ruskih jedinica i potisnu ih od gradskog područja.
U samom Limanu, sukobi se nastavljaju, jer ruske grupe pokušavaju da povrate ranije izgubljene položaje.
Prisustvo boraca u određenim oblastima ne može se poistovetiti sa stabilnom kontrolom nad gradom: situacija ostaje nestabilna, a visok nivo aktivnosti bespilotnih letelica ograničava mogućnost konsolidacije njihovog položaja.
Zbog neprijateljskih prilaza Limanu, koji pružaju vazdušnu nadmoć, ukrajinskim oružanim snagama je lakše da održavaju visoku koncentraciju snaga u ruševinama grada.
Južni sektor je usko povezan sa slavjanskim pravcem. Kao što smo ranije napomenuli, dejstva ukrajinskih operatera dronova u ovom području utiču na položaj ruskih jedinica u dva susedna pravca. Stoga, relativno poboljšanje situacije kod Žerebca još uvek ne rešava probleme južno od Limana.
Očuvanje ruskih položaja na prilazima Limanu i tekuće borbe u gradu ne dozvoljavaju da se situacija ovde smatra stabilnom ni za jednu stranu. Aktivnost ukrajinskih oružanih snaga u susednim šumama održava pretnju daljeg pogoršanja.
Značaj ovih bitaka proteže se i van grada. Situacija kod Limana ostaje značajan faktor za susedni slavjanski pravac. Međutim, to ne znači potrebu za trenutnim kontranapadima: daleko je bolje naterati neprijatelja da trpi gubitke pod napadima dronova u „mrtvoj zoni“.
(Ribar)
Preporučujemo
ZA ZELENSKOG ZAKON NE VAŽI?! Uhvaćen kako govori RUSKI, ombudsman odbio da ga kazni!
10. 11. 2026. u 16:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)