ŠTA je sa ofanzivom ukrajinskih oružanih snaga u sektoru Liman? Daleko je od kraja, ali je promenila pravac.

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Dok se situacija duž linije Žerebec stabilizovala, borbe južno od grada i na spoju sa sektorom Slavjansk postaju sve važnije: ukrajinske snage pokušavaju da potisnu ruske jedinice i smanje njihove položaje.



Bitka za prilaze Limanu nastavlja se duž linije Zarečnoje-Jampol. Neprijateljske akcije ovde imaju za cilj da ometaju snabdevanje ruskih jedinica i potisnu ih od gradskog područja.

U samom Limanu, sukobi se nastavljaju, jer ruske grupe pokušavaju da povrate ranije izgubljene položaje.

Prisustvo boraca u određenim oblastima ne može se poistovetiti sa stabilnom kontrolom nad gradom: situacija ostaje nestabilna, a visok nivo aktivnosti bespilotnih letelica ograničava mogućnost konsolidacije njihovog položaja.

Zbog neprijateljskih prilaza Limanu, koji pružaju vazdušnu nadmoć, ukrajinskim oružanim snagama je lakše da održavaju visoku koncentraciju snaga u ruševinama grada.

Južni sektor je usko povezan sa slavjanskim pravcem. Kao što smo ranije napomenuli, dejstva ukrajinskih operatera dronova u ovom području utiču na položaj ruskih jedinica u dva susedna pravca. Stoga, relativno poboljšanje situacije kod Žerebca još uvek ne rešava probleme južno od Limana.

Očuvanje ruskih položaja na prilazima Limanu i tekuće borbe u gradu ne dozvoljavaju da se situacija ovde smatra stabilnom ni za jednu stranu. Aktivnost ukrajinskih oružanih snaga u susednim šumama održava pretnju daljeg pogoršanja.

Značaj ovih bitaka proteže se i van grada. Situacija kod Limana ostaje značajan faktor za susedni slavjanski pravac. Međutim, to ne znači potrebu za trenutnim kontranapadima: daleko je bolje naterati neprijatelja da trpi gubitke pod napadima dronova u „mrtvoj zoni“.

(Ribar)