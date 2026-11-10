"STUDENTSKA LISTA TRAŽI DOSIJEE 50 RADNIKA RTS-A" Vučić: Ovu vrstu ludila nikad nisam video u životu, živimo u vremenu zla

LIDER opozicije Aleksandar Vučić rekao je večeras za TV Informer da je Studentska lista tražila 50 dosijea zaposlenih na RTS-u i da se to nije dešavalo od vremena Gestapoa.

Foto: Z. Jovanović Mačak

- Prva, RTS - postali lažovizicije. Pogledajte kolegijume RTS danas, izašao je snimak. Nateraju glavnog urednika da pročita 50 imena, čija dosijea traži Studentska lista. Gestapo kad je uvodio red u Radio Beograd, kad su puštali Lili Marlen da vojnici slušaju na severu Afrike, nisu tražili dosijee. Direktno targetiranje i ugrožavanje novinara. 3/4 njih su blokaderi. Sad shvataju šta su sebi uradili. Marko Ivas pravi spiskove iz Kreni promeni i... još jedan isti takav. Skinuli Zorana Stanojevića sa te liste, ubacili nekog drugog. Živimo u vremenu zla. U vreminima u kojima su ljudi uplašeni. Sve vide kao ružan san, da će neko početi da se bavi državom i problemima. Slušate svakog dana da li raste kurs - kaže Vučić.

Upitao je ko je pravio paniku i uništavao Poštansku štedionicu.

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- Naravno postaraće se Ministarstvo finansija da pomogne. Siguran sam da će NBS da uradi svoj posao. Unose potpuno nestabilnost i nesigurnost. Poslali su tužilačke komesare, oni bi da gone one tužioce koji im se ne sviđaju. Vi ste to imali polaznu osnovu, kažu, jer nema zvučnog topa. Ni u jednoj noramlnoj zemlji se ovo ne događa. Oni se ne kriju - kažu: "Mi vladamo, Studentska lista taži dosijeaa". Oni hoće da vide ima li neko fakultet ili ne. Ti ljudi nisu čisti u glavu. Govorim narodskim jezikom - kaže Vučić.

Ističe da se to nikada u ovoj zemlji nije dešavalo.

- Svašta sam video, kada su upadali sa oružjem u Narodnu banku, ali ovu vrstu ludila nisam doživeo u svom životu. Sad bi trebalo da se plašim, pa da ne smem ništa da kažem? - rekao je Vučić.

Podsetimo, danas su mediji objavili da je deo zaposlenih na RTS saopštio je da je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković javno pročitao imena 50 voditelja i urednika za koje, kako kažu, Studentska lista i druge organizacije traže dosijee i pozvao nadležne medijske i međunarodne organizacije za zaštitu novinara da se hitno izjasne o tom presedanu. Kako deo zaposlenih navodi u saopštenju, među onima čiji se dosijei traže su Ivona Pantelić, Dragana Kosjerina Perdu, Nebojša Kotlajić, Milica Nedić, Dragana Ignjić i brojni drugi, a njihovi dosije se traže uz konstataciju da iz minuta u minut u RTS stižu, kako ih naziva, "legitimni zahtevi".

Sa druge strane RTS je objavio izjavu Uskokovića gde je rekao da su novinari slobodni da samostalno i profesionalno obavljaju svoj posao, oslobođeni političkih pritisaka i uticaja. Naglasio je da je stabilna finansijska situacija i da će se svi planirani projekti biti realizovani. RTS očekuje od REM-a i Skupštine čije se konstituisanje očekuje, da utvrdi korake za redovno funkcionisanje Javnog servisa u narednoj godini prema usvojenom planu poslovanja.

"Maksimalno koristimo to kako bismo postavili zdrave temelje onima koji dolaze posle nas. Svi smo pod lupom, prate svaki naš pokret, reč, sliku zato vas molim dajte sve od sebe da pokažete da ste profesionalci, dostojantsveni radnici Javnog servisa, a sve u cilju da ova kuća više nikada ne bude pod uticajem onih koji drže vlast", rekao je Uskoković.