NEBESKI MASAKR IZNAD RUSIJE: Ukrajinska dronska armada slupana, skršeno čak 430 letelica!
RUSKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile i presrele 430 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 8. novembra do osam časova po moskovskom vremenu 9. novembra, snage protivvazdušne odbrane su presrele i uništile 430 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.
Letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Lipecke, Orlovske, Pskovske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske, Moskovske oblasti i Krima.
(RT Balkan)
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