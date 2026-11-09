Svet

NEBESKI MASAKR IZNAD RUSIJE: Ukrajinska dronska armada slupana, skršeno čak 430 letelica!

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 09:39

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RUSKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile i presrele 430 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona.

НЕБЕСКИ МАСАКР ИЗНАД РУСИЈЕ: Украјинска дронска армада слупана, скршено чак 430 летелица!

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 8. novembra do osam časova po moskovskom vremenu 9. novembra, snage protivvazdušne odbrane su presrele i uništile 430 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.

Letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Lipecke, Orlovske, Pskovske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske, Moskovske oblasti i Krima.

(RT Balkan)

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