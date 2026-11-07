ERDOGAN OBAVIO TELEFONSKI RAZGOVOR SA TRAMPOM: Pozvao na diplomatsko okončanje tenzija između Irana i SAD

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o odnosima između Turske i SAD.

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Kako se navodi u saopštenju Direktorata za komunikacije Predsedništva Turske, Erdogan je istakao uverenje da će saradnja između Ankare i Vašingtona nastaviti da raste, kao i da će dve strane raditi na tome da u narednom periodu daju novi zamah i dodatno ojačaju međusobne odnose.

Turski predsednik je naglasio da tenzije između Irana i Sjedinjenih Država moraju da se okončaju, a da sporovi treba da se rešavaju isključivo diplomatskim putem, dodajući da će Ankara nastaviti da ulaže napore u cilju postizanja regionalnog mira.

Kada je reč o ratu u Ukrajini, Erdogan je izrazio nadu da će sve veći diplomatski napori za okončanje sukoba doneti pozitivne rezultate. On je podvukao važnost intenziviranja kontakata i sa Kijevom i sa Moskvom, poručivši da će Turska nastaviti da pruža svoj doprinos tom procesu.

U saopštenju se dodaje da se Erdogan zahvalio Trampu na podršci koju je pružio Samitu Organizacije turskih država, pri čemu nisu navedeni dodatni detalji o prirodi te podrške.

Samit Organizacije turskih država okuplja Tursku i nekoliko zemalja Centralne Azije i Kavkaza u kojima se govore turski jezici.

(Turkiye Today)