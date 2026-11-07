Svet

TUSK SE VANREDNO OGLASIO: Teroristički napad u Poljskoj

Novosti online

07. 11. 2026. u 18:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLjSKI premijer Donald Tusk nazvao je pucnjavu na trgu u Krakovu terorističkim napadom.

ТУСК СЕ ВАНРЕДНО ОГЛАСИО: Терористички напад у Пољској

Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

„Policija istražuje pozadinu i okolnosti terorističkog napada“, napisao je na Iksu.

Ranije je radio stanica RMF24 javila da je nepoznata osoba otvorila vatru na trgu u Krakovu. 

Pet ljudi je ubijeno kao rezultat pucnjave.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO LICE PINKA U JEKU OTKAZA: Pevač postao voditelj - evo u kojoj emisiji ćemo ga gledati

NOVO LICE PINKA U JEKU OTKAZA: Pevač postao voditelj - evo u kojoj emisiji ćemo ga gledati