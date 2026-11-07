TRAGEDIJA TOKOM SKOKA ZA SVETSKI REKORD U KALIFORNIJI: Dve padobranke se sudarile u vazduhu i poginule
DVE iskusne padobranke poginula su nakon sudara u vazduhu i pada na zemlju tokom organizovanog događaja u Kaliforniji.
U pitanju su dve žene koje su bile veoma iskusne padobranke i licencirani skakači.
Kako prenose mediji, one su izvodile grupni skok sa visine od oko 3.800 metara u okviru priprema za obaranje svetskog rekorda u broju žena koje istovremeno izvode padobranski skok u vertikalnom položaju.
Kompanija "Skajdajv Elsinor" je saopštila da su deo slobodnog pada i otvaranje padobrana protekao normalno, međutim, tokom priprema za sletanje, padobranici su se sudarili na visini od oko 45 metara iznad zemlje.
- Sudar je doveo do upetljavanja padobrana, a obojica su zadobila kritične povrede pri kontaktu sa tlom - navodi se u saopštenju kompanije.
Kako prenose mediji, lekari u bolnici su konstatovali njihovu smrt.
Identitet nastradalih nije poznat, a zvaničnu istragu je preuzela Kancelarija šerifa okruga Riversajd.
(CNN/Pipl)
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