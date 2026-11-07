TRAGEDIJA TOKOM SKOKA ZA SVETSKI REKORD U KALIFORNIJI: Dve padobranke se sudarile u vazduhu i poginule

DVE iskusne padobranke poginula su nakon sudara u vazduhu i pada na zemlju tokom organizovanog događaja u Kaliforniji.

Foto: Tanjug/AP Photo/George Walker IV

U pitanju su dve žene koje su bile veoma iskusne padobranke i licencirani skakači.

Kako prenose mediji, one su izvodile grupni skok sa visine od oko 3.800 metara u okviru priprema za obaranje svetskog rekorda u broju žena koje istovremeno izvode padobranski skok u vertikalnom položaju.

Kompanija "Skajdajv Elsinor" je saopštila da su deo slobodnog pada i otvaranje padobrana protekao normalno, međutim, tokom priprema za sletanje, padobranici su se sudarili na visini od oko 45 metara iznad zemlje.

- Sudar je doveo do upetljavanja padobrana, a obojica su zadobila kritične povrede pri kontaktu sa tlom - navodi se u saopštenju kompanije.

Kako prenose mediji, lekari u bolnici su konstatovali njihovu smrt.

Identitet nastradalih nije poznat, a zvaničnu istragu je preuzela Kancelarija šerifa okruga Riversajd.

(CNN/Pipl)



