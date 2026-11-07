ČETVORICA DEBITANATA: Poznati svi učesnici završnog mastersa za tenisere u Torinu

POSLE pobede Karlosa Alkaraza nad Tejlorom Fricom u četvrtfinalu mastersa u Pariza poznati su svi učesnici završnog turnira u Torinu, koji će se odigrati od 15. do 22.novembra.

FOTO: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Amerikanac tako nije uspeo da preskoči na rang listi Španca Rafela Hodara, koji će biti jedan od četvorice debitanata za završnom turniru Mastersa. Osim Hodara prvi put će igrati Flavio Koboli, Artur Fis i Frensis Tijafo. Ranije su učešće osigurali novi broj jedan Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton i Danil Medvedev. Rezerve su Aleks de Minor i Tejlor Fric.

Prvi favorit je Zverev, koji je dosada dva puta slavio na završnom turniru. Od učesnika jednu titulu ima i Danil Medved, dok Karlos Alkaraz dosada nije podigao pehar. Najprijatnije iznenađenje je Španac Hodar, koji je prošle godine bio 166. na svetu, a sada je u Top 10.

Prošle godine je turnir osvojio Janik Siner, koji dugo pauzira zbog povrede kolena.

Žreb je u četvrtak, a igrači će, po običaju biti podeljeni u dve grupe.