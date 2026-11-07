NAORUŽAN DO ZUBA I OPREMLJEN KAO VOJNIK: Terorista iz Krakova ubio 6 osoba, na sebi imao pancir, a ono čime se bavio ledi krv

KAKO se saznaje, terorista koji izvršio masakr u Krakovu bio je dobro pripremljen za svoj čin, ali jedan detalj govori da je bio takođe spreman da se obračuna sa policijom, a možda i izvuče.

agenda free tv/youtube/printscreen

Policija je pretresom pronašla još oružja u kolima teroriste.

Pored duge cevi koja se koristi u vojne svrhe uglavnom, policija je u kolima teroriste pronašla čitav arsenal naoružanja, prenose mediji.

A man began firing shots from a moving car in the city centre of Kraków, Poland, today, including on the market square. The municipal authorities have confirmed that there are an unknown number of fatalities and that the perpetrator has been detained https://t.co/XcxfoXsXBH — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) November 7, 2026

Monstrum je na sebi nosio i pancir.

Nije potvrđeno da li je terorista imao dozvolu za pronađeno oružje.

Sumnja se da je terorista bio takozvani operater dronova, ali da nije bio u vojnoj službi.

Ono što se spekuliše u medijima jeste da je monstrum star 23 godine.