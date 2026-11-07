NAORUŽAN DO ZUBA I OPREMLJEN KAO VOJNIK: Terorista iz Krakova ubio 6 osoba, na sebi imao pancir, a ono čime se bavio ledi krv
KAKO se saznaje, terorista koji izvršio masakr u Krakovu bio je dobro pripremljen za svoj čin, ali jedan detalj govori da je bio takođe spreman da se obračuna sa policijom, a možda i izvuče.
Policija je pretresom pronašla još oružja u kolima teroriste.
Pored duge cevi koja se koristi u vojne svrhe uglavnom, policija je u kolima teroriste pronašla čitav arsenal naoružanja, prenose mediji.
Monstrum je na sebi nosio i pancir.
Nije potvrđeno da li je terorista imao dozvolu za pronađeno oružje.
Sumnja se da je terorista bio takozvani operater dronova, ali da nije bio u vojnoj službi.
Ono što se spekuliše u medijima jeste da je monstrum star 23 godine.
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