Kriza Nišlija i dalje traje: Čukarički pobedio Radnički i naneo im šesti vezani poraz u Superligi Srbije (VIDEO)
DESILE su se promene u niškom Radničkom, ali ni to nije pomoglo ekipi sa juga Srbije. U 15. kolu prvenstva Čukarički je slavio na Banovom brdu sa 2:1.
Gosti su u velikoj krizi, ovo im je bio šesti vezani poraz u šampionatu i što pre moraju da počnu da pobeđuju ako misle da budu deo elitnog društva i naredne sezone.
Delovalo je da bi to moglo da se dogodi ove subote. Radnički je sjajno počeo utakmicu. Prelep gol postigao je Aleksandar Vidović u 4. minutu. Uhvatio je volej i lopta se od prečke odbila iza leđa Vladana Čarapića.
Odolevao je Radnički do 64. minut kad je Đorđe Jovanović doneo izjednačene. Od tog trenutka su "brđani" krenuli po preokret i do njega su stigli.
Junak domaćina bio je Uroš Miladinović koji je u 75. minutu postigao pobedonosni gol, inače njegov šestu u prvenstvu.
Do kraja meča rezultat je ostao nepromenjen, pa je tim sa Banovog brda ostvario treći trijumf na poslednja četiri meča u šampionatu.
Čukarički je šesti na tabeli sa 22 boda, Radnički zauzima 13. mesto sa samo osam bodova.
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