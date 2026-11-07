Kriza Nišlija i dalje traje: Čukarički pobedio Radnički i naneo im šesti vezani poraz u Superligi Srbije (VIDEO)

DESILE su se promene u niškom Radničkom, ali ni to nije pomoglo ekipi sa juga Srbije. U 15. kolu prvenstva Čukarički je slavio na Banovom brdu sa 2:1.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Gosti su u velikoj krizi, ovo im je bio šesti vezani poraz u šampionatu i što pre moraju da počnu da pobeđuju ako misle da budu deo elitnog društva i naredne sezone.

Delovalo je da bi to moglo da se dogodi ove subote. Radnički je sjajno počeo utakmicu. Prelep gol postigao je Aleksandar Vidović u 4. minutu. Uhvatio je volej i lopta se od prečke odbila iza leđa Vladana Čarapića.

Odolevao je Radnički do 64. minut kad je Đorđe Jovanović doneo izjednačene. Od tog trenutka su "brđani" krenuli po preokret i do njega su stigli.

Junak domaćina bio je Uroš Miladinović koji je u 75. minutu postigao pobedonosni gol, inače njegov šestu u prvenstvu.

Do kraja meča rezultat je ostao nepromenjen, pa je tim sa Banovog brda ostvario treći trijumf na poslednja četiri meča u šampionatu.

Čukarički je šesti na tabeli sa 22 boda, Radnički zauzima 13. mesto sa samo osam bodova.

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