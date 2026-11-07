Svet

OGLASIO SE MINISTAR ODBRANE POLJSKE: Otkrio da li je terorista iz Krakova vojnik

С.А.М.

07. 11. 2026. u 19:53

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MINISTAR nacionalne odbrane Poljske Vladislav Košnjak-Kamiš demantovao je informacije da je muškarac koji je otvorio vatru u Krakovu povezan sa poljskom vojskom.

ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ ПОЉСКЕ: Открио да ли је терориста из Кракова војник

Beata Zawrzel/AP/Tanjug

Ranije je portal „Onet“ objavio da je napadač, koji je otvorio vatru u Krakovu, nekada bio pripadnik poljske vojske.

 - Odlučno demantujem informacije koje se pojavljuju u javnosti, prema kojima je počinilac današnjeg napada u Krakovu bio vojnik Poljske vojske. Taj muškarac nije bio niti je sada pripadnik poljske vojske i nikada nije imao nikakve veze sa vojskom - napisao je Košnjak-Kamiš na društvenoj mreži Iks.

U subotu uveče poljska policija saopštila je da je nepoznati muškarac otvorio vatru iz automobila u pokretu u centru Krakova.

Policija je kasnije objavila da je u napadu poginulo šest osoba, dok je više od deset ljudi ranjeno, među kojima i policijski službenici. Napadač je uhapšen, ranjen je i nalazi se u bolnici.

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