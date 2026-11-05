NOVI ČIN MRŽNJE PREMA SRBIMA: Crvenom bojom prefarban lik Isusa Hrista i ćirilični natpis na putokazu ka manastiru Vozuća
JEDNO ili više nepoznatih lica prefarbali su lik Isusa Hrista na tabli koja vernike upućuje na putni pravac prema manastiru Vozuća, opština Zavidovići, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Prefarban je i ćirilični natpis "Hristos Vaskrse".
- Tabla je većih dimenzija, a prefarban je samo deo sa oslikanim likom Isusa Hrista i deo sa ćiriličnim natpisom, tako da je jasno da postoji verski motiv u ovom delu - navodi se u saopštenju Odbora.
Na tabli se nalazi i fotografija manastira Vozuća koji je zadužbina kralja Dragutin, izgrađen u 14. veku.
- Opšte je poznato da je manastir na tom području, i da pravoslavni Srbi hrišćani tog kraja imaju posebno poštovanje prema crkvi i manastiru Vozuća, što upućuje da su izvršioci imali motiv da pošalju poruku vernicima koji posećuju manastir - navodi se u saopštenju.
Dodaju da je na zvaničnoj stranici Mesne zajednice Vozuća objavljeno da Mesna zajednice osuđuje ovaj čin.
- Tražimo od mesnog i stvarno nadležnog MUP-a Zeničko-dobojskog kantona da hitno pronađe počinioce ovog krivičnog dela - navodi se u objavi.
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