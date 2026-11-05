KINESKI J-20 U "REŽIMU ZVERI": Najmoćniji lovac Pekinga viđen sa zastrašujućim naoružanjem (VIDEO)

SNIMCI objavljeni 4. novembra prikazali su najsposobniji kineski lovac za prevlast u vazduhu J-20 u retkoj borbenoj konfiguraciji vazduh-vazduh, pri čemu avion nosi osam raketa vazduh-vazduh PL-15 na spoljnim potkrilnim nosačima.

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Neformalno nazvan „režim zveri“ (beast mode) u zapadnom svetu, ovakve konfiguracije omogućavaju lovcima pete generacije da značajno prošire svoju vatrenu moć, tako što spoljašnje naoružanje dopunjuje ono koje se već nalazi u unutrašnjim spremnicima letelice.

Međutim, to ozbiljno narušava njihove stelt karakteristike za izbegavanje radara, omogućavajući da budu otkriveni, praćeni i nišanjeni na znatno većim udaljenostima.

🟥🇨🇳 China's J-20 Mighty Dragon showcases its formidable "Beast Mode" configuration, expanding the fifth-generation fighter's air-to-air missile capacity to a potential 14 weapons. Eight PL-15 long-range air-to-air missiles are mounted externally, carried in pairs across four underwing pylons. The internal weapons bays can accommodate four additional PL-15 missiles, while two lateral compartments house PL-10 short-range air-to-air missiles. This configuration more than doubles the J-20's standard six-missile capacity, trading some stealth performance for substantially greater aerial firepower. From stealth penetration to heavily armed air superiority missions, the Mighty Dragon demonstrates the versatility of Chinese aerospace engineering. Fourteen potential missiles aboard a single fighter represent an impressive concentration of combat power. #China #J20 #PLAAF #PL15 #ChineseAviation — Super Poutine (@SPoutineFR) November 5, 2026

U skladu sa tim, lovci pete generacije obično celokupan raketni arsenal smeštaju u unutrašnje spremnike, pri čemu spremnici aviona J-20 mogu da prime osam raketa — uključujući šest radarski vođenih raketa u glavnom spremniku i po jednu manju infracrveno vođenu raketu u svakom od dva bočna spremnika.

Testiranje novog rasporeda naoružanja

Snimci su prvi put počeli da kruže u februaru 2025. godine, prikazujući J-20 koji nosi, kako se činilo, osam raketa vazduh-vazduh PL-15 za dejstvo van vizuelnog dometa, postavljenih u parovima na četiri potkrilna nosača.

Još jedan video pojavio se u septembru 2025. godine sa drugom letelicom u sličnoj konfiguraciji, što ukazuje na to da ovaj raspored nije nužno bio ograničen na jedan izolovani test.

Avion na ranijim snimcima imao je žućkasti osnovni premaz koji se povezuje sa fabričkim ispitivanjima proizvođača, što ostavlja mogućnost da je konfiguraciju procenjivala kompanija Čengdu erokraft korporejšn (Chengdu Aircraft Corporation), a ne da je prikazana u okviru operativne borbene jedinice.

Apparently one of the clearest, most distinct images of a J-20 in "beast mode," armed with 8 PL-15 AAMs. (Via @飞刀) https://t.co/5z1jwHpphd — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 4, 2026

Ova konfiguracija bi mogla biti posebno korisna pri dejstvu na neprijateljske ciljeve sa ograničenim sopstvenim protivavionskim sposobnostima, kao što su neprijateljski bombarderi ili bespilotne letelice.

Odnos sa lovcima J-16 i promena uloge

Lovci J-20 se trenutno oslanjaju na podršku aviona J-16, koji predstavljaju nešto veće nestelt letelice sposobne da nose znatno veće količine raketa.

Lovci J-20 u stelt konfiguraciji mogu da deluju bliže neprijateljskom vazdušnom prostoru, koristeći svoje senzore i mrežne mogućnosti za identifikaciju ciljeva i slanje podataka o dejstvu drugim avionima koji lete dalje iza njih, poput aviona J-16 koji nose rakete većeg dometa i u većem broju.

Međutim, avioni J-20 u konfiguraciji „režim zveri“ potencijalno bi mogli da eliminišu potrebu za lovcima J-16 u floti. Avion J-16 ipak ima prednost jednostavnije konstrukcije koja zahteva manje održavanja, kao i integraciju znatno većeg i snažnijeg radara, za koji se prema mnogim procenama smatra da je najmoćniji radar koji nosi bilo koji tip lovca na svetu.

Arsenal budućnosti: Rakete PL-17 i PL-16

Dalji razvoj kineskog inventara raketa vazduh-vazduh mogao bi spoljno nošenje učiniti još značajnijim. PL-17, znatno veća raketa veoma dugog dometa, povezuje se sa naporima da se ugroze prateći avioni velike vrednosti koji deluju na znatnoj udaljenosti od linije fronta.

Opšta procena je da njene dimenzije onemogućavaju nošenje u unutrašnjim spremnicima aviona J-20, zbog čega spoljno montiranje predstavlja potencijalnu neophodnost. Iako nije jasno da li je konfiguracija sa osam raketa projektovana za prihvat rakete PL-17, dostupnost spoljnih tačaka za kačenje pruža avionu veću fleksibilnost za upotrebu naoružanja koje se ne može integrisati unutra.

PL-16, još jedna raketa povezana sa budućim naoružanjem lovca J-20, ima kompaktniji dizajn namenjen povećanju broja raketa dugog dometa koje se nose u unutrašnjim spremnicima. Njena manja težina mogla bi da omogući i povećanje broja raketa koje se nose spolja.

(Militari voč)

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