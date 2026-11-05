NOVI NAPADI IZ HRVATSKE NA SRBE U CRNOJ GORI: Pogledajte šta kaže evroposlanik Tomislav Sokol

HRVATSKI evroposlanik Tomislav Sokol upozorio je danas na ozbiljne političke probleme u Crnoj Gori i poručio da "prosrpska vladajuća većina, koja toleriše glorifikaciju ratnih zločinaca", ne može verodostojno voditi zemlju prema članstvu u Evropskoj uniji.

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Sokol je to rekao nakon što je komesarka sa proširenje Marta Kos predstavila godišnji paket proširenja EU pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET).

Iz Kancelarije hrvatskog evroposlanika saopšteno je da je Sokol istakao da je Crna Gora ostvarila najveći napredak među državama kandidatkinjama, ali je upozorio da se iza pozitivnih ocena o napretku kriju ozbiljni problemi koji dovode u pitanje privrženost vladajuće koalicije temeljnim evropskim vrednostima.

- Razumem da je Evropskoj komisiji potrebna priča o uspehu i da je Crna Gora logičan izbor jer je zaista najviše napredovala među svim državama kandidatkinjama. Međutim, ne možemo zanemariti ozbiljne probleme koji i dalje postoje. Jedan od najvećih problema jeste činjenica da predsednik crnogorske Skupštine, čija je stranka ključan deo vladajuće koalicije, otvoreno glorifikuje ratne zločince, a pritom uživa podršku stranke premijera - naveo je e Sokol.

Eurozastupnik @TomislavSokol : Prosrpska vladajuća većina u Crnoj Gori ne može uvesti zemlju u Europsku uniju ➡️https://t.co/CmhcYIfIY4 @Agencija_HINA @vecernji_list @hrtvijesti @Jutarnji @GlasHrvatske @N1Hrvatska @SlobodnaDalmac1 @24sata_HR @Poslovni @indexhr @Nethr @RTLDanas https://t.co/H7IwgHWMNi — EPP-HDZ delegacija (@epphdz) November 5, 2026

Kako prenosi Hina, posebno problematičnim ocenio je činjenicu da je premijerova stranka Pokret Evropa sad! (PES) pružila punu podršku predsedniku Skupštine prilikom pokušaja njegova opoziva, uprkos tome što on otvoreno glorifikuje ratne zločince.

Obraćajući se komesarki Kos, Sokol je postavio pitanje može li takva vladajuća većina zaista dovršiti pristupne pregovore i uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju.

- Smatrate li da takva većina može uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju? Nije li ovde reč o pitanju temeljnih evropskih vrednosti? Ne vidim kako vladajuća prosrpska većina koja glorifikuje ratne zločince može uspešno dovršiti pristupne pregovore i osigurati članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji - navodi se, između ostalog, u saopštenju.

(Tanjug)

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