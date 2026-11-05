MILOŠ PEŠIĆ UBIJEN IZ AUTOMATA "HEKLER I KOH": Suđenje za likvidaciju na Ledinama
NA suđenju Srđanu Pejdiću, okrivljenom za teško ubistvo Miloša Pešića 25. jula prošle godine na Ledinama, u Višem sudu u Beogradu danas je ispitan veštak balističar Aleksandar Božović, koji je rekao da je pucano iz automata "hekler i koh" MP5.
Oružje iz kojeg je inače ubijen Pešić nije nađeno, pa su veštaci određivali iz čega je pucano na osnovu analize 15 čaura, koje su ostale na mestu ubistva. Božović je u sudnici rekao da tragovi ispaljivanja na čaurama zbog svojih specifičnosti 99 odsto ukazuju da su ispaljene iz automata "hekler i koh". Decidan je bio da nije korišćen poluautomatski pištolj.
Međutim branilac Pejdića je ukazao da je drugi balističar Milan Kunjadić u kombinovanom medicinsko - balističkom veštačenju rekao da je pucano iz pištolja kalibra 9 mm, čiju marku nije moguće utvrditi.
Božović je odgovorio da ne zna na osnovu čega je utvrđeno da je u pitanju pištolj i pojasnio da ovaj automat ima mogućnost da deluje kao poluautomatsko oružje i pojedinačno ispaljuje metke.
Zbog različitih stavova na sledeći pretres u decembru biće pozvana oba veštaka balističara da se razjasni iz kojeg oružja je ubijen Pešić.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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