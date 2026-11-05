MILOŠ PEŠIĆ UBIJEN IZ AUTOMATA "HEKLER I KOH": Suđenje za likvidaciju na Ledinama

NA suđenju Srđanu Pejdiću, okrivljenom za teško ubistvo Miloša Pešića 25. jula prošle godine na Ledinama, u Višem sudu u Beogradu danas je ispitan veštak balističar Aleksandar Božović, koji je rekao da je pucano iz automata "hekler i koh" MP5.

Foto: Društvene mreže, N. Skenderija/ilustracija

Oružje iz kojeg je inače ubijen Pešić nije nađeno, pa su veštaci određivali iz čega je pucano na osnovu analize 15 čaura, koje su ostale na mestu ubistva. Božović je u sudnici rekao da tragovi ispaljivanja na čaurama zbog svojih specifičnosti 99 odsto ukazuju da su ispaljene iz automata "hekler i koh". Decidan je bio da nije korišćen poluautomatski pištolj.

Međutim branilac Pejdića je ukazao da je drugi balističar Milan Kunjadić u kombinovanom medicinsko - balističkom veštačenju rekao da je pucano iz pištolja kalibra 9 mm, čiju marku nije moguće utvrditi.

Božović je odgovorio da ne zna na osnovu čega je utvrđeno da je u pitanju pištolj i pojasnio da ovaj automat ima mogućnost da deluje kao poluautomatsko oružje i pojedinačno ispaljuje metke.

Zbog različitih stavova na sledeći pretres u decembru biće pozvana oba veštaka balističara da se razjasni iz kojeg oružja je ubijen Pešić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.