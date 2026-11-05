AMERIČKI SENATOR I KOMPOZITOR "ZMAJEVA KUGLA": Natan DŽonson izabran je za državnog tužioca Teksasa

KOMPOZITOR animea „ Dragon Ball Z“ i američki senator Natan Džonson izabran je za državnog tužioca Teksasa, objavio je časopis „Varijeti“ .

Foto: /X/ @Cyrus_In_The_X

Prema publikaciji, mnogo pre izbora u Senat SAD 2018. godine, Džonson je radio na muzici za 67 epizoda i pet filmova u univerzumu Zmajeve kugle. Kao senator, predložio je više od 430 zakona, prema njegovoj zvaničnoj veb stranici.

Kandidat Demokratske stranke osvojio je 53,4% glasova na izborima za državnog tužioca, pobedivši republikanskog kandidata Mejsa Midltona, objavio je list „The Hill“.

Texas' new attorney general Nathan Johnson has revealed that he composed the score for 67 episodes of ‘DRAGON BALL Z’ as well as 5 of the Dragon Ball movies. (Source: https://t.co/iNp3s16uNF) https://t.co/1EF6D5mAmD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 4, 2026

Džonsonova pobeda dolazi usred ukupnih demokratskih pobeda u državi, osvojenim za mesto guvernera i drugog senatora u državi.

Srednjoročni izbori su održani u Sjedinjenim Državama 3. novembra. Amerikanci su izabrali 35 od 100 senatora i svih 435 članova Predstavničkog doma.

The reaction right now at AG candidate Sen. Nathan Johnson’s watch party to a call projecting Talarico win. “We are the champions” by Queen now playing. https://t.co/Jst4viv9G7 — Matt Grant (@MattGrantKXAN) November 4, 2026

Gubernatorski izbori su takođe održani u 36 država. Prema poslednjim procenama američkih medija, demokrate osvajaju većinu mesta u oba doma novog Kongresa. Republikanci trenutno drže većinu u Senatu i Predstavničkom domu.

(Tass)

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