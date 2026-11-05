AMERIČKI SENATOR I KOMPOZITOR "ZMAJEVA KUGLA": Natan DŽonson izabran je za državnog tužioca Teksasa
KOMPOZITOR animea „ Dragon Ball Z“ i američki senator Natan Džonson izabran je za državnog tužioca Teksasa, objavio je časopis „Varijeti“ .
Prema publikaciji, mnogo pre izbora u Senat SAD 2018. godine, Džonson je radio na muzici za 67 epizoda i pet filmova u univerzumu Zmajeve kugle. Kao senator, predložio je više od 430 zakona, prema njegovoj zvaničnoj veb stranici.
Kandidat Demokratske stranke osvojio je 53,4% glasova na izborima za državnog tužioca, pobedivši republikanskog kandidata Mejsa Midltona, objavio je list „The Hill“.
Džonsonova pobeda dolazi usred ukupnih demokratskih pobeda u državi, osvojenim za mesto guvernera i drugog senatora u državi.
Srednjoročni izbori su održani u Sjedinjenim Državama 3. novembra. Amerikanci su izabrali 35 od 100 senatora i svih 435 članova Predstavničkog doma.
Gubernatorski izbori su takođe održani u 36 država. Prema poslednjim procenama američkih medija, demokrate osvajaju većinu mesta u oba doma novog Kongresa. Republikanci trenutno drže većinu u Senatu i Predstavničkom domu.
(Tass)
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