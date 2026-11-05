Poslednji raport Rijere: "Voleo bih da igramo protiv Reala"! Trener Zvezde o promenama u timu!
Crveno-beli jure prvu pobedu u najmlađem UEFA takmičenju.
Pokušaće Zvezda u trećem pokušaju da dođu do trijumfa u Ligi konferencija, posle eliminacija iz kvalifikacija za Ligu šampiona i plej-ofu Lige Evrope.
Četa Alberta Rijere je apsolutni favorit u duelu sa Inter Eskaladesom, ali to tek treba da pokaže u današnjih 90 minuta (18.45). Svestan je toga i španski stručnjak, koji je u poslednjem raportu za TV Arena Sport, govorio o vremenskim promenama i temperaturi u Srbiji:
- Teren je sjajno pripremljen, temperatura orličan, sunce je više za plažu nego za fudbal, tako da nam odgovara. - rekao je Rijera.
Na konstataciju da je pripremio nekoliko iznenađenja, otkriva šta će to biti večeras:
- Normalno je da menjamo postavu i uvek je pitanje protiv koga igramo. U zavisnosti od toga sastavljamo jedanaestoricu. Pre utakmice sam uvek srećan i zadovoljan, jer sa svoje strane uvek uradim sve što je mene da dam savete igračima, da dođu do dobrog rezultata. Ja možda imam dobre ideje, ali ih igrači sprovode na terenu.
U Srbiji protivnici su ovih kvaliteta, na kakve ste nailazili do sada na evropskoj sceni:
- Ja bih voleo da smo spremni kao da igramo protiv Real Madrida, ali fudbal je realnost i tako se prilagodite na nju. Ako ste tu u Ligi konferencije, treba da znate šta želite od ovog takmičenja i šta želite da uradite u njemu? Sva ta pitanja sada ostaju po drugoj strani, želim da budemo tim na terenu protiv bilo kog protivnika igrali i da to dokažemo u svakoj utakmici. I danas treba da pobedimo i pomognemo sebi da prođemo u drugu fazu i da to tako shvatimo.
Na kraju je Španac zaključio:
- Ako pričamo o Ligi konferencija, tu gde smo, recimo da je to treća Divizija u Evropi, imate tu neke klubove koji je igraju, a zaslužili su Ligu Evrope i obrnuto. Možda iznenađenje da je Inter Eskalades ovde gde se kvalifikovao, ali to nas ne zanima previše u ovom trenutku. Imaju nekoliko igrača koji će pokušati da razvuku našu ekipu i mislim da treba da budemo fokusirani na to. Nešto što je najkomplikovanije u fudbalu je fudbal sa posedom, kada imate loptu u nogama, to je najvažnije za svaku ekipu - konstatovao je Albert Rijera, trener Crvene zvezde.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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