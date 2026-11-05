SNAŽNO NEVREME U EVROPI: Evakuisane 73 osobe, popaljeni alarmi
ČETIRI departmana na jugu Francuske nalaze se pod narandžastim meteorološkim upozorenjem zbog obilnih kiša i opasnosti od poplava, dok su na jugu Korzike tokom noći evakuisane 73 osobe, saopštile su danas nadležne službe.
Meteorološka služba Meteo-Frans proširila je upozorenje na departmane istočni Ero i južni Gar, koji su se pridružili Korzici i Gornjoj Korzici, preneo je portal BFM TV.
Upozorenje je na snazi od jutros od 10 časova, a meteorolozi ne isključuju mogućnost njegovog podizanja na viši nivo ukoliko se intenzivne oluje nastave na istim područjima. Prefektura Korzike je saopštila da su 73 osobe tokom noći evakuisane i smeštene u sportsku dvoranu u Porto Vekiju.
Upozorenje je od sedam časova ujutru upućeno stanovnicima i osobama koje se nalaze u opštinama Porto Vekio i Sari-Solenzara. Obilne padavine koje su od srede pogodile područje Porto Vekija dovele su do spasavanja 20 osoba, među kojima je jedna izvučena iz vozila koje je odnela bujica, saopštila je vatrogasna služba Južne Korzike.
Poplavljeno je i 10 kuća, dok je nekoliko puteva zatvoreno zbog izlivanja vode preko mostova u području Porto Vekija, Sota i Figarija.
U departmanima istočni Ero i južni Gar očekuju se olujne kiše tokom celog četvrtka, uz padavine koje bi mogle da premaše 120 milimetara. Meteorolozi su upozorili da je zemljište već zasićeno vodom zbog obilnih padavina prethodnih nedelja.
Jake grmljavine praćene intenzivnom kišom pogodile su juče i Monpelje. Narandžasto upozorenje na Korzici trebalo bi da bude na snazi do petka u podne, dok se u departmanima Gar i Ero očekuje njegovo ukidanje u ponoć u četvrtak.
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