Legenda Makabija pred gostovanje Partizanu: Ili menjajte trenera ili igrače!

Oded Kataš pred odlaskom iz Makabija?!

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Težak poraz Makabija od Hapoela u gradskom derbiju (87:105) izazvao je brojne reakcije u izraelskoj košarkaškoj javnosti. Oglasio se i legendarni Tal Brodi.

Nekadašnji košarkaš Makabija govorio je za izraelski „ONE“ o problemima slavnog kluba, koji ne uspeva da pronađe kontinuitet rezultata ni u domaćem prvenstvu ni u Evroligi, te da je možda vreme i da se smeni Oded Kataš.

- Ne možemo da kažemo da smo izgubili od loše ekipe. Naprotiv, Hapoel je odličan tim, koji je imao sjajno šutersko veče. Vidimo i u Evroligi da pobeđuje najbolje. Kad sam gledao prva dva treninga Makabija ove sezone, mislio sam da ćemo imati veoma dobru godinu. Pobedili smo neke kvalitetne protivnike, ali smo izgubili i utakmice koje smo mogli da dobijemo - rekao je Brodi.

Brodi smatra da Makabi nema mnogo mogućnosti za izlazak iz krize.

- Kad problemi počnu već na startu sezone, nemate mnogo izbora. Možete da promenite igrače ili trenera. Makabi traži kvalitetnog košarkaša koji bi zamenio Ifea Lundberga. Neko u rukovodstvu mora da preuzme odgovornost i donese odluke zajedno sa ljudima zaduženim za sportski sektor.

Brodi je potom dodatno objasnio svoj stav.

- Postoje dve mogućnosti. Ili menjate igrače, što mislim da će Makabi pokušati da uradi, ili menjate trenera. To ne znači da trener nije kvalitetan. Nekada jednostavno dođete u situaciju u kojoj ne uspevate da naterate ekipu da funkcioniše - rekao je Brodi.

Makabi u narednom kolu Evrolige gostuju Partizanu. Meč je na programu u petak od 20.45 časova.

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