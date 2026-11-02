AMERIČKI MEĐUIZBORI 3. NOVEMBRA: Borba republikanaca i demokrata za kontrolu Kongresa

BIRAČI u Sjedinjenim Američkim Državama izaći će u utorak, 3. novembra na međuizbore na kojima će biti izabrani svi članovi Predstavničkog doma Kongresa i 35 od ukupno 100 senatora, a rezultati će odrediti da li će republikanci predsednika Donalda Trampa zadržati kontrolu nad Kongresom ili će je preuzeti demokrate.

Foto: Chris Beckett/Zuma Press/Profimedia

Vreme oztvaranja birališta varira od države do države, počevši u 05 časova ujutru, a zatvaraju se najkasnije u ponoć.

Ishod izbora uticaće na mogućnost Trampove administracije da sprovodi svoju politiku, dok poslednje ankete ukazuju na prednost demokrata u nacionalnom raspoloženju birača, uz izraženu zabrinutost zbog ekonomskih prilika i troškova života.

Članovi Predstavničkog doma biraju se na mandat od dve godine, zbog čega će svih 435 mesta biti na izborima, dok senatori imaju šestogodišnji mandat.

Ovog puta birači će odlučivati o 35 senatorskih mesta.

Kako je navedeno ne zvaničnom portalu američke savezne vlade koji biračima pruža informacije o glasanju, "vote.gov", glasanje je moguće na tri načina - lično pre izbornog dana, putem pošte ili na biračkim mestima 3. novembra.

Rokovi za podnošenje zahteva za glasanje poštom razlikuju se od države do države, a u pojedinim saveznim državama rok je bio 27. oktobra.

Birači koji glasaju poštom pozvani su da listiće vrate bez odlaganja, pošto u nekim državama oni moraju da stignu najkasnije do dana izbora.

U pojedinim saveznim državama, birači mogu da vrate popunjene listiće i lično, ubacivanjem u za to predviđene kutije tzv. "ballot drop boxes" koje se nalaze na lokacijama koje određuju izborne vlasti ili predajom u nadležnom izbornom biračkom mestu.

Prema podacima "RealClearPolling", demokrate u nacionalnim anketama vode sa 51,4 odsto podrške, naspram 43,2 odsto za republikance, što je razlika od 8,2 procentna poena.

Profesor prava i javne politike i direktor ankete Pravnog fakulteta Market, Čarls Frenklin, ocenio je da pad Trampovog rejtinga i zabrinutost građana zbog ekonomije predstavljaju problem za republikance.

Anketa tog fakulteta, sprovedena u Viskonsinu od 14. do 22. oktobra, pokazala je da Trampov rad odobrava 37 odsto ispitanika, dok ga 61 odsto ne odobrava.

Samo 16 odsto ispitanih je navelo da im je finansijski bolje nego pre godinu dana, dok je 42 odsto reklo da je u lošijem položaju, a isto toliko da se njihova finansijska situacija nije promenila.

Zabrinutost zbog rasta troškova života posebno je izražena među biračima.

U pojedinim trkama za Senat ankete takođe pokazuju prednost demokratskih kandidata.

Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia Džejms Talariko

Prema anketi Si-En-En-a, u Teksasu demokrata Džejms Talariko vodi ispred republikanca Kena Pakstona sa 49 prema 43 odsto, a i sto je i u Mičigenu, gde demokrata Abdul El-Sajed vodi ispred republikanca Majka Rodžersa sa 49 prema 42 odsto.

U trci za Senat na Aljasci problem predstavlja to što se na glasačkom listiću nalaze dva kandidata istog imena - Den Salivan, aktuelni republikanski senator i nezavisni kandidat koji je takođe registrovan kao republikanac.

Tramp je optužio demokrate da su regrutovale drugog kandidata kako bi zbunile birače i umanjile podršku republikanskom senatoru.

Ministarstvo pravde pokrenulo je pravne mere i zatražilo izdvajanje pojedinih glasačkih listića dok traje istraga.

Demokratska kandidatkinja Meri Peltola negirala je umešanost.

Foto: Brandon Bell/Getty images/Profimedia Ken Pakston

Spor bi mogao da odloži konačne rezultate izbora, a ukoliko trka na Aljasci bude odlučujuća za kontrolu Senata, moguće je da se neće znati koja stranka ima većinu danima, pa čak i nedeljama nakon izbora.

Prema najnovijim anketama Si-Bi-Es njuza, demokrate imaju prednost u trci za Predstavnički dom, dok bi kontrola Senata mogla da zavisi od neizvesnih izbornih trka u Mejnu, Ohaju, Teksasu i drugim državama.

Si-Bi-Es je Južnu Karolinu u međuvremenu označio kao jedno od izbornih poprišta na kojima prednost imaju republikanci.

U Kaliforniji je, takođe, otvoren pravni spor u vezi sa postupanjem prema glasačkim listićima.

Sudija je izdao privremenu zabranu kojom je saveznoj vladi naloženo da prestane da zahteva od državnih i lokalnih izbornih zvaničnika da izdvajaju listiće ili ne broje određene glasove za koje se sumnja da potiču od stranih državljana.

(Tanjug)

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