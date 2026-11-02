HUMANITARNO PRIMIRJE ILI TAKTIČKA PAUZA? Moskva i Kijev razmenjuju optužbe, na terenu već novi napadi

GENRALŠTAB ukrajinske vojske saopštio je danas da su ruske snage iskoristile šestodnevno humanitarno primirje u gradu Oleški, na jugu Ukrajine, kako bi ojačale svoje vojne položaje, dok je Moskva ocenila da je ukrajinska strana verovatno iskoristila pauzu u borbama za pregrupisavanje snaga.

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Ukrajinski Generalštab naveo je da je tokom primirja zabeležio smenu ruskih jedinica, utvrđivanje položaja, jačanje protivdronovske zaštite duž puteva i pojačane logističke aktivnosti, uključujući dopremanje municije, prenosi Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nema konkretne informacije o vojnim aktivnostima ruske strane tokom primirja, ali da pretpostavlja da je i Ukrajina iskoristila tu pauzu za pregrupisavanje snaga.

Ukrajinska 34. zasebna brigada mornaričke pešadije upozorila je stanovnike Hersonske oblasti da ne ignorišu sirene za vazdušnu opasnost, navodeći da je Rusija iskoristila primirje za pripreme i jačanje svojih kapaciteta.

Ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova izjavila je da je u Oleškom nakon evakuacije ostalo manje od 750 ljudi kojima je potrebna pomoć, kao i da se, uz posredovanje prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp, planiraju redovne mesečne isporuke humanitarne pomoći.

Ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec rekao je juče da su obe strane poštovale preuzete obaveze tokom trajanja primirja.

Primirje, koje je stupilo na snagu 27. oktobra i isteklo u nedelju u 21 čas uveče, postignuto je uz posredovanje prve dame SAD Melanije Tramp, a cilj mu je bio omogućavanje isporuke humanitarne pomoći i evakuacije civila iz grada pod ruskom kontrolom.

Prema njenim rečima, evakuisano je gotovo 800 ljudi.

U međuvremenu danas su prijavljeni novi napadi. U Hersonu je zabeležen napad dronom u centru grada, u kome nije bilo žrtava, dok su ruske snage u prethodna 24 sata izvele vazdušne napade ili artiljerijsko granatiranje na 16 naselja u delovima Hersonske oblasti pod ukrajinskom kontrolom.

(Tanjug)

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