RUSI ZATVORILI VENTILE: Blokiran izvoz sirovina, izuzetak samo ove zemlje
RUSKA vlada je privremeno zabranila izvoz određenih vrsta petrohemijskih proizvoda, uz izuzetak zemalja Evroazijske ekonomske unije, izvestila je novinska agencija, pozivajući se na saopštenje objavljeno na vladinom veb-sajtu.
Cilj ove mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje domaćih industrijskih preduzeća sirovinama.
Zabrana je uvedena na period od tri meseca i odnosi se na isporuke katrana kamenog uglja, kao i na: benzen, toluen, ortoksilen, paraksilen i fenol dobijene iz nafte.
Ovi proizvodi se, između ostalog, koriste u proizvodnji: boja i lakova za automobilsku i vazduhoplovnu industriju, brodogradnju i železnički sektor, kao i u izradi ambalaže za prehrambene proizvode, podnih obloga, materijala za izolaciju kablova i medicinskih proizvoda.
Pored zemalja Evroazijske ekonomske unije, ruska vlada je takođe predvidela izuzeće za petrohemijske proizvode u međunarodnom tranzitu, za međunarodnu humanitarnu pomoć, kao i za pošiljke namenjene ruskim organizacijama na norveškom arhipelagu Svalbard, prenose mediji.
Na ruske isporuke ovih hemikalija već se odnose sankcije Evropske unije
(Index.HR)
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