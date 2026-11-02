Svet

RUSI ZATVORILI VENTILE: Blokiran izvoz sirovina, izuzetak samo ove zemlje

Jelena Ždralić

02. 11. 2026. u 14:12

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RUSKA vlada je privremeno zabranila izvoz određenih vrsta petrohemijskih proizvoda, uz izuzetak zemalja Evroazijske ekonomske unije, izvestila je novinska agencija, pozivajući se na saopštenje objavljeno na vladinom veb-sajtu.

РУСИ ЗАТВОРИЛИ ВЕНТИЛЕ: Блокиран извоз сировина, изузетак само ове земље

Photo: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

Cilj ove mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje domaćih industrijskih preduzeća sirovinama.

Zabrana je uvedena na period od tri meseca i odnosi se na isporuke katrana kamenog uglja, kao i na: benzen, toluen, ortoksilen, paraksilen i fenol dobijene iz nafte.

Ovi proizvodi se, između ostalog, koriste u proizvodnji: boja i lakova za automobilsku i vazduhoplovnu industriju, brodogradnju i železnički sektor, kao i u izradi ambalaže za prehrambene proizvode, podnih obloga, materijala za izolaciju kablova i medicinskih proizvoda.

Pored zemalja Evroazijske ekonomske unije, ruska vlada je takođe predvidela izuzeće za petrohemijske proizvode u međunarodnom tranzitu, za međunarodnu humanitarnu pomoć, kao i za pošiljke namenjene ruskim organizacijama na norveškom arhipelagu Svalbard, prenose mediji.

Na ruske isporuke ovih hemikalija već se odnose sankcije Evropske unije

(Index.HR)

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