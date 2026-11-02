SAJBER NAPAD U SUPERMARTEKIMA BELGIJE I ŠVEDSKE: Propala ogromna količina hrane
DESETINE supermarketa u Belgiji i Švedskoj pogođene su sumnjivim sajber napadom koji je uticao na njihove frižidere i zamrzivače.
Oko 40 supermarketa Delhaize i 15 prodavnica Carrefour je pogođeno u Belgiji, dok je nekoliko prodavnica ICA i Coop pogođeno u Švedskoj. Trinaest prodavnica SuperValu je takođe pogođeno u Irskoj.
Hiljade evra vredne hrane morale su biti bačene, prema izveštajima lokalnih medija, a jedna prodavnica ICA u Švedskoj je saopštila da je temperatura u njenim zamrzivačima podešena na 50 stepeni Celzijusa.
Nije jasno ko stoji iza napada, koji je usledio nakon sličnog incidenta prošlog meseca koji je pogodio stotine francuskih supermarketa.
Delez, jedan od najvećih belgijskih lanaca supermarketa, rekao je belgijskim medijima da se tokom noći dogodio „kompjuterski incident“ u 40 prodavnica.
Karfur, supermarket u francuskom vlasništvu, saopštio je da „trenutno analizira“ incident u 15 svojih belgijskih prodavnica.
U međuvremenu, portparol ICA-e u Švedskoj potvrdio je da je incident pogodio „mali broj ICA prodavnica koje posluju van centralne mreže ICA-e“.
- ICA trenutno podržava pogođene prodavnice u upravljanju situacijom - rekli su.
Jedna od filijala IVA koja se nalazi u Šebou, na jugu Švedske, napisala je na društvenim mrežama: „Naši frižideri i zamrzivači su hakovani preko noći i podesili su temperaturu na 50 stepeni.“
Prodavnica je ranije bila zatvorena, ali je sada ponovo otvorena za kupce.
Sedam od 800 prodavnica Coop u Švedskoj je takođe pogođeno, ali je „situacija trenutno pod kontrolom“, rekla je kompanija za BBC.
(BBC)
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