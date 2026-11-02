SAJBER NAPAD U SUPERMARTEKIMA BELGIJE I ŠVEDSKE: Propala ogromna količina hrane

DESETINE supermarketa u Belgiji i Švedskoj pogođene su sumnjivim sajber napadom koji je uticao na njihove frižidere i zamrzivače.

Foto: /X/ @Defence24eng

Oko 40 supermarketa Delhaize i 15 prodavnica Carrefour je pogođeno u Belgiji, dok je nekoliko prodavnica ICA i Coop pogođeno u Švedskoj. Trinaest prodavnica SuperValu je takođe pogođeno u Irskoj.

Hiljade evra vredne hrane morale su biti bačene, prema izveštajima lokalnih medija, a jedna prodavnica ICA u Švedskoj je saopštila da je temperatura u njenim zamrzivačima podešena na 50 stepeni Celzijusa.

Nije jasno ko stoji iza napada, koji je usledio nakon sličnog incidenta prošlog meseca koji je pogodio stotine francuskih supermarketa.

BREAKING: European supermarkets hit by CYBERATTACKS that caused freezers to overheat up to 55°C. The latest incidents hit stores in Sweden and Belgium, forcing retailers to throw away food. ICA and Coop, which account for 67.3% of Sweden’s grocery retail market, reported overheating freezers overnight on Monday. “Everything is ruined,” said an ICA store manager in Sjöbo, where frozen food worth hundreds of thousands of Swedish kronor was destroyed. In Belgium, around 40 Delhaize stores and 15 Carrefour locations reported freezers warmed to 15°C. Similar incidents have happened before. Last month, hackers targeted refrigeration at hundreds of French supermarkets, causing food losses and reported fires. In August, freezer failures spoiled food at at least six US military grocery stores. No link between these incidents has been established. The incidents add to broader concerns over cyberattacks on banks, websites and crypto platforms. — Coin Bureau (@coinbureau) November 2, 2026

Delez, jedan od najvećih belgijskih lanaca supermarketa, rekao je belgijskim medijima da se tokom noći dogodio „kompjuterski incident“ u 40 prodavnica.

Karfur, supermarket u francuskom vlasništvu, saopštio je da „trenutno analizira“ incident u 15 svojih belgijskih prodavnica.

U međuvremenu, portparol ICA-e u Švedskoj potvrdio je da je incident pogodio „mali broj ICA prodavnica koje posluju van centralne mreže ICA-e“.

- ICA trenutno podržava pogođene prodavnice u upravljanju situacijom - rekli su.

JUST IN: Fridges and freezers at some supermarkets in Belgium, Luxembourg and Sweden were hacked overnight. Hackers changed the temperature settings to as high as 70°C (158°F), causing food to spoil. The damage is expected to run into the millions. https://t.co/Nj5OZ5AEeS — BNO News Live (@BNODesk) November 2, 2026

Jedna od filijala IVA koja se nalazi u Šebou, na jugu Švedske, napisala je na društvenim mrežama: „Naši frižideri i zamrzivači su hakovani preko noći i podesili su temperaturu na 50 stepeni.“

Prodavnica je ranije bila zatvorena, ali je sada ponovo otvorena za kupce.

Sedam od 800 prodavnica Coop u Švedskoj je takođe pogođeno, ali je „situacija trenutno pod kontrolom“, rekla je kompanija za BBC.

(BBC)

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