Partizan silan u ABA ligi, kapiten Marinković se vratio na teren posle nekoliko meseci pauze

Pao je Kluž u 5. kolu...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Neobičan termin, druga dvorana (Hala sportova), ali i dalje onaj stari Partizan na koji smo navikli ove sezone u ABA ligi - peta utakmica i isto toliko pobeda, ovoga puta protiv rumunskog Kluža rezultatom 97:77.

Uprkos trzavicama koje su se javile u pojedinim delovima meča, crno-beli su u suštini svih 40 minuta kontrolisali situaciju na terenu - posle prve deonice imali su +16, na poluvremenu je zaostatak Kluža bio jednocifren, u jednom trenutku na semaforu je stajalo samo +4 za crno-bele, ali su Luka Vildoza i Nikola Tanasković odveli svoji tim na +10 (76:66).

Ova utakmica ostaće upamćena i po tome što se na teren, posle 283 dana pauze, vratio i kapiten Partizana Vanja Marinković. na kraju je meč završio sa osam poena.

Karlik Džons je bio najefikasniji sa 16 poena, pratili su ga Tompson sa 14, Tanasković sa 13, Hejs sa 12 i Rivs sa 11 poena. Vildoza je ubacio sedam, od čega je i ona jedna trojka sa pola terena.

Što se tiče Kluža, bivši igrač Crvene zvezde Džavonte Smart je ubacio 15 poena. Livnigston je imao jedan manje, a Uroš Plavšić i Mekriri 13.

Što se tiče samog meča, crno-beli su odmah nametnuli ritam i serijom 7:0 otvorili utakmicu. Najpre je pogodio Endrju Rivs za tri poena, a potom su precizni bili Karlik Džons i Tajrik Džons Hejs. Kluž je prve poene postigao preko Uroša Plavšića, ali je Partizan nastavio da uvećava prednost.

Marinković, Džons, Hejs i Stivens nastavili su da pune koš gostiju, dok su na drugoj strani odgovarali Plavšić, Kuleme i Džavonte Smart. Posebno raspoložen bio je Partizanov napad u završnici deonice, kada su precizni bili Nakić, Stivens i Luka Vildoza, koji je trojkom u poslednjoj sekundi postavio 34:18.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U drugoj deonici usledio je odgovor rumunskog predstavnika. Kluž je zaigrao znatno bolje u napadu, a prednost Partizana počela je da se topi. Džavonte Smart i Uroš Plavšić predvodili su goste, uz doprinos Mekririja i Bišopa.

Partizan je pokušavao da održi razliku preko Karlika Džonsa, Hejsa, Itana Tompsona i Stivensa. Ipak, Kluž je uspevao da pronađe rešenja u napadu, pa je u završnici poluvremena prišao na samo osam poena zaostatka – 57:49.

Nastavak utakmice doneo je znatno izjednačeniju borbu. Kluž je pokušavao da dodatno smanji zaostatak, a Nikolesku pogodio je trojku za 57:52. Karlik Džons i Rivs potom su odgovorili za Partizan, dok je na drugoj strani poentirao Otis Livingston.

U nastavku su se u strelce upisivali Uroš Plavšić, Endrju Rivs, Hejs i Džons, dok je Kluž održavao priključak preko Mekririja i Livingstona. Ipak, crno-beli su u završnici ponovo uspeli da se odlepe, a u poslednjim sekundama Nikola Tanasković je sa linije slobodnih bacanja postavio 76:66.

U poslednjih deset minuta Partizan je kontrolisao dešavanja na parketu i nije dozvolio gostima da ozbiljnije ugroze stečenu prednost. Kluž je pokušavao preko Livingstona, Smarta i Mekririja, ali su crno-beli imali odgovor.

Itan Tompson je pogađao važne šuteve, Nikola Tanasković i Karlik Džons dodavali poene, dok su Luki Vildozi pripale važne uloge u organizaciji igre i realizaciji. U završnici su poentirali i Tanasković, Tompson i Vanja Marinković, koji je trojkom na 30 sekundi pre kraja postavio konačnih 97:77.

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