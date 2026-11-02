KOLAPS MIROVNE MISIJE: Iranski predstavnici otišli sa sastanka, nacrt sporazuma i dalje u igri, oglasio se Tramp

PREDSTAVNICI Irana napustili su razgovore sa katarskim posrednicima o okončanju rata sa SAD, izjavio je u ponedeljak zvaničnik upoznat sa tokom pregovora, dodajući da je u opticaju nacrt sporazuma i da je moguć još jedan sastanak.

Unsplash

Pregovarači su otišli ​​u nedelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima, rekao je ovaj zvaničnik, koji nije izneo više detalja o nacrtu sporazuma.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je da osnovu za pregovore čini iranski plan u sedam tačaka, predstavljen u septembru, koji se odnosi na ponovno otvaranje moreuza Hormuz i okončanje pomorske blokade koju sprovode SAD.

Teheran sada sugeriše da bi ovaj predlog mogao biti sproveden u kraćem vremenskom okviru, ukoliko se postigne dogovor.

Portparol, Esmail Bagaei, naveo je da se zamenik ministra spoljnih poslova, Kazem Garibabadi, nalazi u Dohi kako bi olakšao razmenu poruka sa Vašingtonom putem katarskih posrednika.

- Naši zahtevi su izneti veoma jasno i transparentno. Ti zahtevi su razumni i logični: ne može se pristupiti sklapanju konačnog sporazuma, niti se moreuz Hormuz može ponovo otvoriti ili osigurati, sve dok se ne okonča američka pomorska blokada, dok se ne ispoštuju zahtevi Irana i ne zadovolje njegove legitimne potrebe - rekao je Bagaei.

Katarska televizijska mreža, prenela je u subotu izjavu iranskog ministra spoljnih poslova, Abasa Aragčija, da bi u slučaju postizanja dogovora, moreuz Hormuz mogao biti ponovo otvoren u roku od dva dana, umesto sedam dana, kako je prvobitno bilo predviđeno.

Predsednik SAD, Donald Tramp, prethodno je odbacio jedan raniji predlog Irana.

Najnoviji razgovori vode se u trenutku kada postoji zabrinutost da bi sukob mogao ponovo da eskalira nakon američkih izbora na sredini mandata.

Na pitanje o stavu Teherana prema tim izborima, Bageri je odgovorio da Teheran ne očekuje da će izbori "iznedriti neke nove SAD".

Tramp je izjavio da SAD neće pokretati nove napade na Iran pre završetka izbora i da su pregovori sa Teheranom bili produktivni, ali nije isključio mogućnost daljih vojnih akcija.

(Index.HR)

BONUS VIDEO:

Puna sala pred sednicu glavnog odbora Srpske Napredne Stranke

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.