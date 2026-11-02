VATRENA STIHIJA ZAHVATILA SKORO 80 KUĆA: Evakuisano oko 124 porodice, prizori na licu mesta jezivi (VIDEO)
U RANIM jutarnjim satima u ponedeljak, požar je zahvatio 79 kuća u naselju Patana Bon Kai u Bangkoku.
Nije bilo izveštaja o povređenima. Oko 124 porodice evakuisane su u privremeni smeštaj, a zvaničnici okruga Patum Van izašli su na lice mesta radi uviđaja.
Požar je izbio oko 00.51, a prema navodima, počeo je u jednoj dvospratnoj drvenoj kući.
Kuće su tamo spojene jedna s drugom, što je omogućilo da se vatrena stihija brzo proširi kroz celo naselje, koje se nalazi u oblasti Lumfini, naveli su zvaničnici.
Požar je stavljen pod kontrolu u 02.37 časova.
Stanovnici su pobegli iz svojih domova na ulice dok se vatra širila, a naknadna provera je potvrdila da niko nije povređen niti nestao, piše Bnagkok Post.
Iz uprave okruga Patum Van saopšteno je da je oštećeno ukupno 79 domaćinstava, pri čemu je pogođen 321 stanovnik.
Naselje Patana Bon Kai, koje se nalazi u blizini puta Rama IV, već je bilo zahvaćeno požarom u junu 2022. godine, kada je uništeno oko 30 kuća.
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