DA LI SE SPREMA NOVI RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA? Peskov poslao jasnu poruku iz Moskve
RUSKI i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp moći će da komuniciraju na ovaj ili onaj način ako obojica prisustvuju samitu APEK-a u Šenženu, u Kini, prema rečima Dmitrija Peskova, portparola ruskog predsednika.
- Može se slobodno reći da ako predsednik Putin i predsednik Tramp završe u Šenženu, oni će, naravno, komunicirati na ovaj ili onaj način: ili će sesti odvojeno ili će se -sastati na marginama nekog događaja, ali će se ta komunikacija odvijati - rekao je Peskov novinarima.
Samit APEK-a održaće se u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra.
Prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova, trilateralni razgovori o Ukrajini i samit između ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa nisu povezani.
(Ria Novosti)
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