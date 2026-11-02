DA LI SE SPREMA NOVI RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA? Peskov poslao jasnu poruku iz Moskve

RUSKI i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp moći će da komuniciraju na ovaj ili onaj način ako obojica prisustvuju samitu APEK-a u Šenženu, u Kini, prema rečima Dmitrija Peskova, portparola ruskog predsednika.

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- Može se slobodno reći da ako predsednik Putin i predsednik Tramp završe u Šenženu, oni će, naravno, komunicirati na ovaj ili onaj način: ili će sesti odvojeno ili će se -sastati na marginama nekog događaja, ali će se ta komunikacija odvijati - rekao je Peskov novinarima.

Samit APEK-a održaće se u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra.

Prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova, trilateralni razgovori o Ukrajini i samit između ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa nisu povezani.



(Ria Novosti)

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