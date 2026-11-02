ŠOKANTNI SNIMCI IZ PARIZA: Zapaljeni policajac preživeo pakao (VIDEO)

FRANCUSKI tužioci pokrenuli su istragu o pokušaju ubistva nakon što su tokom nemira na policajce bačeni Molotovljevi kokteli.

Foto: AP / Tanjug / Aurelien Morissard (STR)

Snimak sukoba sa demonstrantima u Parizu, nastao u subotu, na kojem se vidi policajac zahvaćen plamenom, izazvao je brojne reakcije.

Kako prenose američki mediji, do incidenta je došlo nakon višenedeljnih uličnih protesta, tokom kojih je bilo i povređenih demonstranata.

Jedan policajac, koji je zadobio opekotine u predelu skočnog zgloba i lakše povrede šake, izjavio je za francuske medije da je reč o "izuzetno sofisticiranoj" zapaljivoj napravi.

Ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjes, okarakterisao je bacanje Molotovljevog koktela na policijski kordon kao "pokušaj ubistva" i dodao da policija intenzivno traga za počiniocima.

Paris has gone to another level. Throwing Molotov cocktails at police is attempted murder. This is not a protest anymore, they just want to kill and do something big. Did you see the cop on fire? https://t.co/V6c1G9hLtA — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026

U subotu je više stotina hiljada ljudi učestvovalo u protestima, koji su uglavnom protekli mirno, širom Francuske.

Ovo su najnovije u nizu demonstracija koje, još od kraja septembra, predvode mladi ljudi.

Oni zahtevaju od vlasti da se pozabave visokim troškovima života i lošim stanjem javnih službi, naročito u sektoru obrazovanja.

Usled ranijih sukoba i pljački, tokom vikenda je širom zemlje raspoređeno na hiljade policajaca, a u pojedinim gradovima korišćen je i suzavac.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u subotu je uhapšeno više od 770 ljudi, što je otprilike polovina broja uhapšenih nedelju dana ranije.

Foto: AP / Tanjug / Teresa Suarez (STF)

Ipak, policija navodi da niko nije uhapšen zbog napada na policajca, koji je zabeležen kamerom, prenosi agencija AFP.

Službenik koji je napadnut, pripadnik je Nacionalne žandarmerije, vojne jedinice koja je pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova.

On je izjavio da se njegova jedinica "iznenada našla pred nekoliko stotina neprijateljski nastrojenih i dobro opremljenih protivnika".

U intervjuu za francuske medije, napomenuo je da tečnost još uvek nije identifikovana, ali da je zapaljiva naprava "imala znatno snažniji efekat sagorevanja od standardnog Molotovljevog koktela".

- Suočili smo se sa agresivnim pojedincima koji nisu bili demonstranti. Ti ljudi su došli s namerom da naude onima koji predstavljaju državu - rekao je on.

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Dodao je takođe i da je još četrnaest službenika povređeno, neki lakše, a drugi teže, kao i da su neki pogođeni kaldrmom.

Njegova jedinica je trebalo da bude van dužnosti, ali su hitno pozvani na zadatak zbog protesta.

Organizatori protesta "Žuti prsluci" tvrde da su desetine demonstranata teško povređeni tokom nedavnih demonstracija, pri čemu su mnogi pogođeni "granatama".

Početkom oktobra, Francuska je privremeno obustavila upotrebu jedne vrste šok-granata nakon što je petnaestogodišnjaku razneta šaka.

Međutim, francuski medij prenosi da je policija nastavila da koristi drugi model tokom kasnijih protesta.

Foto: AP / Tanjug / Jeremias Gonzalez (STR)

Tokom vikenda su održani protesti i u Nemačkoj i Italiji, oni su deo talasa demonstracija širom pojedinih delova Evrope, koje predvode prvenstveno mladi ljudi.

Iako se njihovi konkretni zahtevi razlikuju, svima je zajednički fokus na troškovima života i javnim uslugama.

(Index.HR)

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